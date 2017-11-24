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Londra'da metro istasyonunda hareketlilik

İngiliz polisi, Londra'daki Oxford Circus metro istasyonunda bir olaya müdahale edildiğini bildirdi.

Londra'da metro istasyonunda hareketlilik

İngiliz polisi, Londra'daki Oxford Circus metro istasyonunda bir olaya müdahale edildiğini bildirdi.

24 Kasım 2017 Cuma 22:00
Londra'da metro istasyonunda hareketlilik

LONDRA

İngiliz polisinin, başkent Londra'nın merkezindeki Oxford Circus metro istasyonunda bir olaya müdahale ettiği bildirdi.

İngiliz Ulaşım Polisinden (BTP) yapılan açıklamada, metro istasyonundan polise yapılan çağrılar üzerine yetkililerin bölgedeki bir olaya müdahalede bulunduğu kaydedildi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, istasyonun kapatıldığını ve bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını duyurarak, vatandaşların bölgeye gitmemesi çağrısında bulundu. Trenlerin de bu istasyonda durmadığı ve istasyonun boşaltıldığı aktarıldı.

Polis ayrıca, Oxford Circus'tan bir sonraki istasyon Bond Street istasyonunun da kapatıldığını duyurdu.

Oxford Circus civarında bulunanların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda ise halkın panik içerisinde kaçıştığı iddia edildi.

Oxford Circus istasyonu, kentin ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunuyor.

Muhabir: İnci Gündağ

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Dünya
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