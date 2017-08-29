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L'Oreal 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 büyüdü

- L'Oreal Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticis Agon: - "L'Oreal lüksün çift haneli güçlü bir artışla pazarın üstünde önemli bir performans sergiledi"

L'Oreal 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 büyüdü

- L'Oreal Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticis Agon: - "L'Oreal lüksün çift haneli güçlü bir artışla pazarın üstünde önemli bir performans sergiledi"

29 Ağustos 2017 Salı 15:47
L'Oreal 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 büyüdü

İSTANBUL (AA) - Kozmetik şirketi L'Oreal, 2017'nin ilk yarısında yüzde 4,3 artışla 13,4 milyar avro satış gerçekleştirdi.

L'Oreal'den yapılan açıklamaya göre, 30 Haziran 2017'de raporlanan satışları yüzde 4,3 artışla 13,4 milyar avro olan şirketin esas faaliyet karı ise yüzde 7,1 arttı.

Şirket, bu yılın ilk 6 ayında hızlı büyümesini sürdüren Türkiye'nin de içinde yer aldığı Doğu Avrupa bölgesinde yüzde 9,4 büyüme kaydetti.

Bu dönemde şirketin Batı Avrupa'da elde ettiği yüzde 3 büyüme özellikle İngiltere, Almanya ve İspanya'da kendini gösterirken, tüketici ürünleri ve L'Oreal lüks bölümü pazarın üstünde bir performans sergiledi.

Kuzey Amerika'da tüketici ürünleri, makyaj, saç rengi ve yüz temizliği alanlarında, L'Oreal Paris ve Garnier'de makyaj temizleyicilerindeki önemli gelişmelerle pazar payı kazanmayı sürdüren şirket, NYX Professional Makeup ürünleriyle bölgede yüzde 3,1 büyüme elde etti.

Asya Pasifik bölgesindeki büyümeside yüzde 8,1 olan şirket, Kuzey Asya'da, özellikle Çin ve Hong Kong'da L'Oreal Lüks, Lancome, Yves Saint Laurent ve Giorgio Armani markaları sayesinde güçlü bir şekilde büyümeye devam etti.

L'Oreal, Latin Amerika'da ise makyaj markaları NYX Professional Makeup, Lancome ve Urban Decay ile bölgedeki pazar payını güçlü bir şekilde artırarak yüzde 5,9 artış yakaladı.

L'Oreal Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Jean-Paul Agon, büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, şirket olarak ikinci çeyrekte de ilk çeyrekteki gibi organik ve bölümler genelinde farklılaştırılmış performanslarla büyümeye devam ettiklerini belirtti.

L'Oreal lüksün çift haneli güçlü bir artışla pazarın üstünde önemli bir performans sergilediğini aktaran Agon, "Tüketici ürünleri bölümü güçlenmeye devam ediyor. Aktif kozmetik bölümü, ikinci çeyrekte önemli ölçüde hızlanıyor ve profesyonel ürünler bölümü satışları artıyor. Grubumuzun dijital atılımı, toplam satışın yüzde 7'sini temsil eden e-ticaretteki yüzde 29,5 artışla devam ediyor. 2017'de kozmetik pazarında bir kez daha üstün performans sergilememiz ve satışlarımız, karlarımızdaki büyümeye inancımızı güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.


Anahtar Kelimeler:
KozmetikL'Oreal
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