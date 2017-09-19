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Lübnanlı alimlerden 'Cuma günü tatil olsun' eylemi

Lübnanlı alimler, meclis önünde yaptıkları basın açıklamasıyla Cuma gününün tatil olması talebini yineledi.

Lübnanlı alimlerden 'Cuma günü tatil olsun' eylemi

Lübnanlı alimler, meclis önünde yaptıkları basın açıklamasıyla Cuma gününün tatil olması talebini yineledi.

19 Eylül 2017 Salı 20:46
Lübnanlı alimlerden 'Cuma günü tatil olsun' eylemi

BEYRUT (AA) - Lübnanlı alimler, düzenledikleri basın açıklamasıyla Cuma gününün tatil olması taleplerini tekrarladı.

Başkent Beyrut'taki Riyad es-Sulh Meydanı'nda toplanan Lübnan Müslüman Alimler Birliği üyeleri, burada yaptığı açıklamayla cuma gününün tatil olması taleplerini yeniden dile getirdi. Lübnanlı alimler ülkedeki yasalara göre, bunun hakları olduğunu vurguladı.

Lübnan meclisindeki oturumla eş zamanlı gerçekleştirilen basın açıklamasına, alimlerin yanı sıra cuma gününün tatil olmasını isteyen milletvekilleri, akademisyenler ve vatandaşlar da katıldı.

Lübnan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Şeyh Ebubekir Zehebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, basın açıklaması yapmaktaki amaçlarının bugün mecliste toplanan milletvekillerine seslerini duyurmak olduğunu söyledi.

Zehebi, "Biz Lübnan’da hem Müslümanların hem de Hristiyanların haklarını eşit olarak koruduğumuz için yıllardır beraber yaşayabiliyoruz. Ancak geçen ay kabul edilen, cumanın yarım gün tatilini kaldırıp tam gün çalışma günü yapan kanun, Müslümanların en doğal hakkını elinden almıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Cuma gününün tatil olmasında ısrarcı olacaklarını belirten Zehebi, "Darul Fetva kurumu ve Müslüman Alimler Birliği olarak cumartesi gününü tatil yapan kanunu reddediyor ve biran önce cuma gününün tatil olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Milletvekili Halid Dahir de Müslümanlar ve Hristiyanların çok uzun yıllardır Lübnan’da beraber yaşadığına değinerek, "Osmanlı Devleti zamanında cuma günü tatildi ve bu durum birçok Arap ve İslam ülkesinde halen devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Lübnan’ı işgal eden Fransızların, pazar gününü resmi tatil yaptıklarını hatırlatan Dahir, sözlerine şöyle devam etti:

"O günden bu yana Lübnan’da yaşayan Müslümanlar cuma gününün de tatil olması için mücadele ediyor. Lübnan anayasasına göre Hristiyan ve Müslüman vatandaşlar eşittir. Hristiyanların kutsal günü pazar nasıl tatil ise Müslümanların kutsal günü cuma da tatil olmalıdır. Lübnan’da yaşayan tüm Müslümanlar cuma gününün tatil olması konusunda hem fikirdirler."

"Cuma günü tatil olsun" tartışması

Lübnan Müslüman Alimler Birliği son olarak 16 Ağustos'ta düzenlediği basın açıklamasında, cuma gününün tam gün tatil olmasını istediklerini ve bu konuda geri adım atmayacaklarını belirtmişti.

Meclisin geçen ay yaptığı kanun değişikliği, cuma günü tam gün çalışmayı, cumartesi ve pazar günü tam gün izin yapmayı kapsıyor. Yeni yasayla ayrıca, çalışma saatleri başlangıç sabah 08.00 bitiş ise öğleden sonra 14.00 iken 15.30 olarak değiştirilmişti.

Lübnan'da Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında hangi günün tatil olacağı tartışması, bağımsızlığın elde edildiği 1945 yılından bu yana devam ediyor.

Muhabir: Muhammed Ali Akman

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