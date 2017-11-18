Lüks cipe kilitlenen engelli çocuk için soruşturma açıldı

Devletten engelli çocukları için bakım parası alan lüks araç sahibi ailenin sorumsuzluğu Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Muğla Fethiye ilçesinde engelli kız çocuğunu kilitli lüks cipte bırakarak arkadaşına oturmaya giden görgüsüz kadına tepkiler sürerken, kaymakamlık da soruşturma açtı. Annne N.Y hakkında bu konuda daha önce de ihbarların geldiği belirlendi.

BAKIM PARASI UĞRUNA ENGELLİ ÇOCUĞA ADETA İŞKENCE

Bakım parası aldıkları öğrenilen aile hakkında, lüks bir yaşam görüntüsü sergilemeleri nedeniyle daha önceden de ihbar yapıldığı ve bu konudaki incelemenin sürdüğü öğrenildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, annesi tarafından lüks cipte bırakılan ve havasızlık nedeniyle zor anlar yaşaması üzerine cam kırılarak kurtarılan 16 yaşındaki engelli kızın ailesi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

SORUMSUZ ANNENİN MAZERETİ

Fethiye'de hasta kuzeninin yanına giden annesi N.Y. tarafından lüks cip içerisinde bırakılan 16 yaşındaki engelli Nazlışah Y., havasızlıktan dolayı zor anlar yaşadığının fark edilmesi üzerine sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından aracın camı kırılarak kurtarılmıştı. Ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınan Nazlışah Y'nin ailesi hakkında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Bakım yükümlülüğün ihlali" suçlamasıyla adli ve idari soruşturma açıldı. Bakım parası aldıkları öğrenilen aile hakkında, lüks bir yaşam görüntüsü sergilemeleri nedeniyle daha önceden de ihbar yapıldığı ve bu konudaki incelemenin sürdüğü öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE İHBAR ALINMIŞ

Fethiye Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü İsa Eseoğlu, olayın ardından kurum olarak aile hakkında inceleme başlattıklarını söyledi. Kurumdaki görevlilerin çocuğun bakımıyla ilgili rehberlik yaptıklarını ve izlemeye devam ettiklerini belirten Eseoğlu, "Aile olayın yaşanmış olması nedeniyle çok pişman olduklarını söyledi. Olayla ilgili kurum olarak biz de değerlendirme yaptık. Ailenin bir talebi olup olmadığını sorduk. Ailenin kurumdan herhangi bir talebi olmadı" dedi.

Daha önce de aileyle ilgili bir ihbar yapıldığını anımsatan Eseoğlu, görevlilerin aileyi denetlemeye gittiğini ve sahip olunan mal varlığı hakkında çelişkili ifadeler olduğunu kaydetti. Eseoğlu, şöyle konuştu: "Evde bakım ücretiyle ilgili arkadaşlarımız evde bakım yönetmeliğine göre değerlendirme yapacaklar. Bununla ilgili ölçütlerimizden biri de gelir durumu. Buna istinaden bir araştırma yapılacak. Kişi başına düşen gelir hesaplanacak. Asgari ücretin üçte ikisinden fazla çıkarsa evde bakım hizmetinin sonlandırılması da söz konusu olacak"