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Lüks otomobil dereye uçtu

 Lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

Lüks otomobil dereye uçtu

 Lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.

24 Mart 2018 Cumartesi 21:58
Lüks otomobil dereye uçtu

Lüks otomobil dereye uçtu

   Lüks otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu.Zonguldak'ın Ereğli İlçesi Armutlucuma Köyü Kızlarderesi mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Artık idaresindeki lüks otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak köprüden dereye uçtu. Kazada yaralanan sürücü ile babası Mehmet Arık, kardeşleri Fatih ve Üsema Artık yoldan geçen diğer sürücülerin yardımı ile otomobilden çıkarılarak olay yerine çağırılan ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri devam ederken, kaza yapan otomobil vinç yardımı ile dereden çıkarıldı. Armutlucuma Köyü sakinleri aynı yerde daha öncede 4 ayrı otomobilin dereye uçtuğunu ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yetkililerden önlem alınmasını istedi. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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Lüks OtomobilDereye Uçtu.
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