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Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

25 Kasım 2017 Cumartesi 11:10
Lüleburgaz'da yarım tonluk köpek balığı görenleri şaşırttı

KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir balıkçı tezgahında sergilenen 4 metre 80 santimetre uzunluğunda ve 500 kilogram ağırlığındaki köpek balığı görenlerin dikkatini çekiyor.

Marmara Denizi'nde yakalanan camgöz cinsi köpek balığı, teşhir amaçlı bir balıkçı tezgahında sergileniyor.

Köpek balığını gören vatandaşlar, şaşkınlıklarını gizleyemezken balığı yakından inceleyerek, cep telefonları ile fotoğraf çekti.

Balıkçı Sami Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 45 yıldır balıkçılık yaptığını ilk kez böyle büyük bir köpek balığını tezgahına getirdiğini söyledi.

Köpek balığının tezgahında ilgi çektiğini anlatan Küçük, bu kadar ilgiyi kendisinin de beklemediğini belirtti.

İlgiden memnun olduklarını ifade eden Küçük, "Camgöz köpek balığı müşterilerim tarafından özel olarak talep edilen bir balık. Tekirdağ'da yakalandı. Boyu 4 metre 80 santimetre olan köpek balığı 500 kilogram ağırlığında. Sergiledikten sonra kesip kilosunu 15 liradan satacağız." diye konuştu.

Muhabir: Tevfik İşçi

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Türkiye
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