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Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak

UEFA Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş ile FC Porto arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak

UEFA Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş ile FC Porto arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılırken, alternatif güzergahlar belirlendi.

20 Kasım 2017 Pazartesi 11:32
Maç öncesi trafiğe dikkat: Bu yollar kapalı olacak

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Liginde, Beşiktaş ile FC Porto arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş-FC Porto arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi futbol müsabakası dolayısıyla 16.00'dan itibaren bazı yollar trafiğe kapatılırken, trafik akışı alternatif güzergahlara yönlendirilecek.

Bu kapsamda, stat arkası Gazhane Caddesi Süzer Plaza gerisinden Dolmabahçe istikametine akım gönderilmeyecek, akım Asker Ocağı Caddesi'ne verilecek. Gümüşsuyu MKE önünden kapama yapılarak akım, Dolmabahçe istikametine verilmeyecek. Dolmabahçe Tünel Bomonti girişinden Dolmabahçe istikameti araç trafiğine kapatılacak.

Kadırgalar alt baştan stat civarına akım verilmeyecek, akım Kabataş'tan Dolmabahçe Meydan Beşiktaş istikametine tek şeride düşürülerek Kadırgalar Cadde başından Kabataş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe'den gelen akım iki yönlü sağlanarak, stat yanındaki Kabataş istikameti araç trafiğine kapatılacak. Bayıldım ve Küçük Çiftlik caddelerinden gelen akım, Dolmabahçe istikameti yerine Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

Mete Kavşağı'ndan Dolmabahçe istikametine olan akım, Şişli istikametine verilecek. Gazhane Caddesi Süzer Plaza'dan Şehitler Tepesi'ne kadar trafiğe kapatılacak. Akaretler ışıklar ile Süleyman Seba Caddesi kesişiminden akım, Dolmabahçe istikametine gönderilmeyecek. Vişneli Tekke Sokak araç trafiğine kapatılacak.

Son Güncelleme: 20.11.2017 08:47
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Türkiye
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