Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 12°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
114930
ALTIN
168.631
DOLAR
3.9520
STERLİN
5.5508
EURO
4.8717
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
Trabzonspor'da Galatasaray mesaisi devam ediyor
'En büyük hayalim iyi bir teknik adam olmak'
'En büyük hayalim iyi bir...
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
Üç kuşaktır yeşil sahadalar
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa odaklandı
Halkbank üst üste 3. şampiyonluğa...

Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası

Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığı iddiasında bulundu.

Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası

Macaristan Başbakanı Orban, Macar asıllı Amerikalı iş adamı George Soros'a bağlı 2 bin kişilik bir grubun Macar hükümetini parlamento seçiminde yenilgiye uğratmak için çalıştığı iddiasında bulundu.

30 Mart 2018 Cuma 21:34
Macaristan Başbakanı Orban'dan Soros iddiası

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan devlet radyosu Kossuth Radio'daki haftalık konuşmasında, sığınmacı krizi ve ülkede 8 Nisan'da düzenlenecek olan parlamento seçimine ilişkin açıklamalar yaptı.

'Soros milyonlarca Avrupalının hayatını mahvetti' Soros'a 'Avrupa'nın Fetullah Gülen'i' benzetmesi Soros Macaristan'ı ikiye böldü Macaristan hükümeti Soros'u araştıracak

Seçmenlerin gelecek hafta oylarıyla Macaristan'ın geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Orban, seçim sonucunda Macaristan'da ya ulusal hükümetin ya da George Soros'un kuracağı uluslararası hükümetin görev yapacağını iddia etti.

George Soros'a bağlı sivil toplum kuruluşlarının göçü destekleyerek, ulusal ve Hristiyan yaşam biçimine bağlı Hristiyan Avrupa'yı yok etmeyi amaçladığını öne süren Orban, ''Macaristan'da yaklaşık 2 bin maaşlı kişi seçimlerde hükümeti yenerek, göçmen taraftarı, George Soros tarafından da kabul görecek kabine kurmak istiyor. Biz bunların kim olduğunu, faaliyetlerini, Macaristan'ı göçmen ülkesine dönüştürmek için nasıl çalıştıklarını hatta isimlerini bile biliyoruz.'' diye konuştu.

Batı Avrupa'da bugün yaşayan gençlerin Hristiyan Avrupa'nın azınlığa düşeceğini göreceğini ama Orta Avrupa ülkelerinin ise şimdiki yaşam biçimini korumak istediğini bildiren Orban ayrıca 2015 yılında Macaristan üzerinden Batı Avrupa'ya ulaşmak isteyen sığınmacıları işgalcilere benzetti.

Macar hükümeti ve Soros krizi

Sığınmacı karşıtı tutumuyla bilinen Macaristan hükümeti, Soros'u, finanse ettiği sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yılda 1 milyon sığınmacıyı Avrupa'ya taşımaya çalışmakla suçluyor.

Macar hükümeti, ülke genelinde Soros karşıtı kampanya da başlatmıştı.

Hükümet ayrıca, yasa dışı göçü engellemek için ''Soros'u durdur'' olarak adlandırılan kanun tasarısı hazırladı.

Macar hükümetinin sığınmacılar hakkındaki iddiaları

Macaristan'da Başbakan Orban başta olmak üzere birçok hükümet yetkilisi, Avrupa'nın sığınmacılar tarafından istila edildiğini, kiliselerin kapatılarak yerlerine camilerin açıldığını, sığınmacıların yaşadığı bölgelerde kendi kanunlarını yürürlüğe koyduğunu iddia ediyor.

Sığınmacıların "Avrupa'yı işgal ettiği", "Hristiyanlık değerlerini tehdit ettiği" gibi argümanlar kullanan Orban, sığınmacıları kabul etmek istemediklerini yaptığı çeşitli açıklamalarla dile getirmişti.

Nüfusunun sadece yüzde 0,2'sini Müslümanların oluşturduğu Macaristan'da gelecek hafta düzenlenecek parlamento seçimlerinin ana konusunu sığınmacılar ve İslam oluşturuyor.

Yaklaşık 10 milyonluk nüfusa sahip Macaristan'da, yaklaşık 20 bin civarında Müslüman bulunmasına rağmen siyasilerin yaptığı açıklamalar dolayısıyla ülkenin "Müslümanların saldırısı altındaymış" gibi bir hava estiriliyor.

Muhabir: Mehmet Yılmaz

Anahtar Kelimeler:
Dünya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin’de ulusal yas ilan edildi
Filistin’de ulusal yas ilan edildi
Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar
Kara Havacılık Komutanlığı davasında ara karar
Polatlı darbe davasında sanıklar son savunmalarını yapıyor
Polatlı darbe davasında sanıklar son savunmalarını yapıyor
Soylu: Teröristlere karşı acımasız olacaksınız
Soylu: Teröristlere karşı acımasız olacaksınız
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanların seslerini duyurabilmek için yeşil sahalarda
Rohingya Futbol Takımı, Arakanlı Müslümanların seslerini duyurabilmek için yeşil sahalarda
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı
Sudan İhvan lideri Abdulmacid son yolculuğuna uğurlandı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
FKÖ’den 'İsrail saldırılarına' acil müdahale çağrısı
'Türkiye, yüzde 80 yerli üretim ilaç kullanıyor'
'Türkiye, yüzde 80 yerli üretim ilaç kullanıyor'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim