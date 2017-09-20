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Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.

Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 23:38
Macron, Arakan'da yaşananlar için 'soykırım' dedi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rohingyalara (Arakanlı Müslümanlar) saldırıları, "devam etmekte olan soykırım" olarak tanımladı.

BM Genel Kurulu toplantıları için bulunduğu New York'ta Fransız TMC televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Macron, Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara karşı uygulanan etnik temizliğin kınanması ve bu konuda harekete geçilmesi gerektiğini belirtti.

Şiddetin sona erdirilmesi için çağrı yapılması ve bölgeye insani yardımın ulaştırılmasının talep edilmesi gerektiğine dikkati çeken Macron, konunun BM çerçevesinde ele alınmasının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Macron, "Fransa, BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortaklarıyla, BM'nin, devam etmekte olan soykırımı ve etnik temizliği kınaması için inisiyatif alacak." dedi.

Macron, göreve geldiği günden bu yana ilk kez hitap ettiği BM Genel Kurulunda dün Arakanlı Müslümanlara yönelik katliamları "etnik temizlik" olarak nitelemişti.

Myanmar'da Arakanlı Müslümanlara yönelik saldırılar sonrasında binlerce kişinin öldüğü, 400 binden fazla kişinin komşu ülke Bangladeş'e geçerek yerinden olduğu tahmin ediliyor.

Muhabir: Murat Ünlü

Anahtar Kelimeler:
Arakanlı MüslümanlarBM Genel KuruluDünyaEmmanuel MacronFransaRohingya
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