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Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:03
Macron, Burkina Faso'yu karıştırdı

ANKARA (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Burkina Faso ziyareti çerçevesinde öğrencilerle yaptığı sohbet toplantısı tartışmalara neden oldu.

Vagadugu'daki bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelen Macron'un zaman zaman sinirlerine hakim olamayıp sesinin tonunu yükseltmesi, Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'ye karşı alaycı bir tutum sergilemesi dünya basınında yankı uyandırdı.

Macron konuşması sırasında yüksek sesle Fransa'nın Libya'da siyasi çözüm için diplomatik ilişkiler içinde olduğunu belirterek "Kaçakçılar kim? Kendinize sorun. Akıl almazsınız. Kim kaçakçılar? Afrikalılar, dostlarım. Afrikalılar. Kaçakçılar Fransızlar değil, Afrikalılar. Bana Nijerya ile Libya arasında kaçakçılık yapan bir Fransız, Belçikalı, Alman gösterin. Böyle biri yoktur." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, Afrikalıları köleleştirenlerin Afrikalılar olduğunu, bu köleleştirme sonucu Avrupa'da ortaya çıkan sefaletten çıkar sağlayan Avrupalılar bulunduğunu, ikisinin de kabul edilemez olduğunu savundu.

Macron, "Ortak bir tarihimiz var.Fransız askerleri için yapmanız gereken tek bir şey var o da onları alkışlamak." dedi.

Sohbet toplantısında temmuz ayında Afrika'nın "medenileşme mücadelesi" hakkında yaptığı, küçümseyici bulunan yorumlarından ötürü özür dileyen Macron, bu özrün hemen ardından kadın hakları ve nükleer santral konusunda tartışmalı ifadeler kullandı.

"Bu sizin devlet başkanınızın işi"

Fransa Cumhurbaşkanı, ülkesinin Afrikalı kızlara öncelikli burs vereceğini veya aile planlaması konusunda tavsiyede bulunabileceğini belirterek "Kadın başına 6, 7, 8 çocuğun düştüğü aileler gördüğünüzde bunun kadının tercihi olduğundan emin misiniz?" diye konuştu. Macron'un sözleri salonda yüksek sesle eleştirildi.

Yine bir öğrencinin Fransa'nın inşaat halindeki bir nükleer santral ile ilgili ne yapacağı sorusuna "Sanki ben hala sömürgeci bir güçmüşüm gibi konuşuyorsunuz. Burkina'da elektrik anlaşması istemiyorum. Bu sizin devlet başkanınızın işi." yanıtını verdi.

Macron'un bu yanıtı salonda gülüşmelere neden olurken bu sözlerden rahatsız olduğu anlaşılan Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore'nin salondan birkaç dakikalığına ayrılması dikkati çekti. Fransa Cumhurbaşkanının bunun üzerine Kabore'ye "Gitme" diye hitap etmesi ve şaka yollu "Klimayı onaracak" yorumunu yapması tartışmalara neden oldu.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz, Onur Usta

Anahtar Kelimeler:
AfrikaDünyaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
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