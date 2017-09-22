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Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke çapında yapılan protesto eylemlerine karşın Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı.

Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülke çapında yapılan protesto eylemlerine karşın Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı.

22 Eylül 2017 Cuma 16:22
Macron tartışmalı Çalışma Yasası Reformu'nu onayladı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çalışma Yasası Reformu'na ilişkin kararnameyi Elysee Sarayı'nda yapılan Bakanlar Kurulu'nun ardından televizyonlar tarafından canlı verilen yayında imzaladı.

Cumhurbaşkanı Macron, imza sırasında yaptığı kısa açıklamada, Fransa'da Beşinci Cumhuriyet boyunca hiç bu boyutta bir reform gerçekleştirilmediğini söyledi.

Reformun özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için pragmatik çözümler getirdiğini belirten Macron, "Reformun içerdiği düzenlemeler gelecek yıldan önce uygulanmaya başlanacak." dedi.

Çalışanlar, Çalışma Yasası Reformu'nu protesto için dün ikinci kez ülke çapında meydanlara inmişti.

Başta Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux, Lille ve Strazburg olmak üzere ülkenin pek çok şehrinde düzenlenen gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılımın, geçen haftakine göre daha az olduğu bildirilmişti.

Protestolara sendikaların verdiği bilgiye göre, yaklaşık 500 bin kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

Hükümetin reformu Ulusal Mecliste oylanmadan kararname ile yasalaştırma kararına karşılık olarak Boyun Eğmeyen Fransa Hareketi yarın Paris'te, çok sayıda sendikaya bağlı ulaşım ve taşımacılık sektörü ise 25 Eylül'te ülke çapında protesto eylemi yapacaklar. Memurlar ve hizmet sektörü çalışanlarının ise 10 Ekim'de meydanlara ineceği açıklanmıştı.

Kararnamenin yarınki Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Değişiklikler ne getiriyor?

Macron'un ülkede yüzde 9,5 oranındaki işsizliğe çare bulacağını belirterek ortaya attığı en önemli seçim vaadi olan tasarı, işverenlerin, işten haksız çıkarmalarda ödenecek tazminatlar için tavan belirlenmesine ve herhangi bir yasal kısıtlamaya maruz kalmaksızın çalışma saatlerini doğrudan işçilerle belirleme özgürlüğü elde etmesine imkan tanıyan düzenlemeler içeriyor.

Tasarıda, 50'den az çalışanı bulunan iş yerlerinde işverenin sendika temsilcisi olmaksızın çalışanla masaya oturabilmesi ve işten çıkarılmalarda itiraz süresinin bir yıl ile sınırlandırılması gibi değişiklikler de yer alıyor.

Muhabir: Murat Ünlü

Anahtar Kelimeler:
Çalışma YasasıDünyaFransaMacron
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