Macron'a vatandaşlardan tepki

PARİS (AA) - Fransa'da eğitim sisteminde yeni dönemde getirilen çok sayıda değişikliğe itiraz eden vatandaşlar Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u yuhalarken, ülkedeki bazı okullar personel eksikliğinden yeni eğitim öğretim dönemine başlayamadı.

Fransa'da yaz tatilinin sona ermesiyle 12,4 milyon öğrenci sınıfları doldururken, 880 bin öğretmen iş başı yaptı. Bazı okullar ise perşembe günü eğitime başlayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da ülkenin doğusunda bulunan Forbach kentinde bir ilkokulda ders yılı açılışına katıldı.

Macron, okula geldiği sırada girişte, yeni dönemde getirilen çok sayıda değişikliğe itiraz eden çok sayıda veli tarafından yuhalandı.

Çok sayıda okul eğitime başlayamadı

Fransa'da okullarda görev yapacak personele devlet yardımlarının kesilmesi nedeniyle 23 bin kadronun boş kaldığı belirlenirken, Rhone, Ardeche ve Normandiya bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde çok sayıda okul eğitime başlayamadı.

Lyon ve çevresindeki okullarda ise bu durumu protesto etmek amacıyla grev kararının alındığı açıklandı.

Fransa Eğitim Bakanlığının 2015'te kabul ettiği, Sayısal Eğitim Planı çerçevesinde ülkedeki tüm kolej ve liselerde tablet ve bilgisayarlı eğitime geçilmesi projesinde de belirlenen hedefin gerisinde kalındığı bildirildi.

Şimdiye kadar toplam 12,4 milyon öğrenciden 600 bini bilgisayarlı eğitime geçti. Bakanlık, bilgisayarlı eğitime geçişte diğer ülkelerden geri kalmamak amacıyla pilot bölgeler oluşturarak çalışmalara başlamış ve ülke genelinde bu yöndeki eğitim için 2018 yılını hedef belirlemişti.

Muhabir: Ömer Aydın