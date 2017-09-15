Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
107742
ALTIN
146.183
DOLAR
3.4391
STERLİN
4.6672
EURO
4.1064
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Süper lig'de 5. hafta heyecanı
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Formula 1'de sıradaki durak Singapur
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Hakan Dinçay son yolculuğuna uğurlandı
Marsilya 1-Konyaspor 0
Marsilya 1-Konyaspor 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Başakşehir 0-Ludogorets 0
Flaş Haber
Süper Lig'de şok istifa
Kapat

Macron'dan, Katar'a ambargonun kaldırılması talebi

Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron'dan, Katar'a ambargonun kaldırılması talebi

Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

15 Eylül 2017 Cuma 21:24
Macron'dan, Katar'a ambargonun kaldırılması talebi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Elysee Sarayı'nda görüştü.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Katar ve Orta Doğu'daki bazı ülkeler arasındaki krizin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un, bölgenin istikrarını tehdit eden, krizlere politik çözüm bulunmasını ve terörizme karşı kolektif savaşın etkinliğini engelleyen tırmanmalar konusundaki kaygılarını görüşmede dile getirdiği belirtildi.

Macron'un görüşmede krizin bütün tarafları ile dostluk ve güven ilişkisini sürdüren Fransa'nın, bu kriz durumuna hızlı bir çözüm bulunması amacıyla Kuveyt'in arabuluculuğunu destekleyerek aktif rol oynama konusundaki iradesini teyit ettiği bildirildi.

Açıklamaya göre Macron, Katar halkını, özellikle aileleri ve öğrencileri etkileyen ambargonun bir an önce kaldırılmasını istedi.

Macron'un görüşmede, Fransa'nın terörizm ve finansmanıyla mücadele ve ulusal, bölgesel ve uluslararası mekanizmaların bu amaçla güçlendirilmesi kararlılığını ifade ettiği, Al Sani'nin de bu konuda Katar'ın çabalarını Macron'a aktardığı kaydedildi.

Açıklamada, Macron ve Al Sani'nin iki ülke arasındaki ilişkileri ve terörizmin finansman kaynaklarının kurutulması ve radikalizmin önlenmesi konusunda derinleştirme kararlılıklarını vurguladıkları belirtildi.

Muhabir: Murat Ünlü

Anahtar Kelimeler:
AmbargoDünyaEmmanuel MacronFransaKatarTemim Bin Hamed Al Sani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kılıçdaroğlu'nun avukatından YARSAV'a 17 bin lira bağış
Kılıçdaroğlu'nun avukatından YARSAV'a 17 bin lira bağış
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı
BM Genel Sekreteri Guterres, Kuzey Kore’nin füze denemesini kınadı
İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki
İspanya'dan IKBY'nin referandum girişimine tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump 21 Eylül'de görüşecek
İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı
İsrail askerleri 3 Filistinliyi yaraladı
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Hakkari'deki operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Valilikten Saros'ta bulunan 'insansız su üstü aracı' açıklaması
Van Gölü temiz çıktı
Van Gölü temiz çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim