Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
parçalı az bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
110423
ALTIN
145.077
DOLAR
3.4453
STERLİN
4.4532
EURO
4.1400
Emre Mor, Celta Vigo'da
Emre Mor, Celta Vigo'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Naby Keita, gelecek sezon Liverpool'da
Milli okçuların hedefi altın madalya
Milli okçuların hedefi altın madalya
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Potada SSCB'nin rekoru hala kırılamadı
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da
Luis Neto, Fenerbahçe için İstanbul'da

Mahkemeden Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerine erişim engeli kararı

Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in olay yerine ait görüntülerine erişim engeli getirildi.

Mahkemeden Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerine erişim engeli kararı

Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in olay yerine ait görüntülerine erişim engeli getirildi.

29 Ağustos 2017 Salı 22:41
Mahkemeden Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerine erişim engeli kararı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in olay yerine ait görüntülerine, Şaşmaz’ın eşi Yasemin Şaşmaz'ın başvurusu üzerine, hakimlikçe erişim engeli kararı verildi.

Beşiktaş'taki bir otel odasında dün ölü bulunan Şaşmaz ve Aker'in cansız bedenlerinin yer aldığı olay yerine ait görüntülerin yayınlanmasının ardından Şaşmaz’ın eşi Yasemin Şaşmaz, avukatı aracılığıyla hakimliğe başvuruda bulunarak, eşinin kanlı görüntülerine ve birtakım doğruluğu kanıtlanmamış iddialara yer verildiğine işaret ederek, söz konusu görüntülere erişimin engellenmesini talep etti.

Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kamu yararı bulunmadığı anlaşıldığından talebin kabulüne karar vererek, haber ve sosyal medya hesaplarındaki söz konusu görüntülerin yer aldığı içeriğin erişiminin engellenmesine karar verdi.

Hakimlik, bu kararın erişim sağlayıcıları birliğine ve söz konusu internet sitelerine gönderilmesine de hükmetti.

Anahtar Kelimeler:
öldürülmesiSunucu Vatan şaşmaz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç, BMGK'yı Kuzey Kore için acil toplantıya çağırdı
İsveç, BMGK'yı Kuzey Kore için acil toplantıya çağırdı
Suikast girişimi sanıklarında ByLock tespit edildi
Suikast girişimi sanıklarında ByLock tespit edildi
İngiltere BMGK'yı Arakan için acil toplantıya çağırdı
İngiltere BMGK'yı Arakan için acil toplantıya çağırdı
Afganistan'da NATO uçakları 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu
Afganistan'da NATO uçakları 'yanlışlıkla' sivilleri vurdu
Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
Dünyanın en uzun ikinci tüneli Ovit'te sona yaklaşıldı
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama
Türkiye'den Kuzey Kore'nin füze denemesine kınama
'Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun'
'Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti durdurun'
Başbakan Yıldırım: Ülkemizin birliğine kastetmek isteyen güçler, devletimizi karşılarında bulacaktır
Başbakan Yıldırım: Ülkemizin birliğine kastetmek isteyen güçler, devletimizi karşılarında bulacaktır

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim