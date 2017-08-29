Mahkemeden Vatan Şaşmaz'ın olay yeri görüntülerine erişim engeli kararı

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'taki otel odasında ölü bulunan sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile eski manken Filiz Aker'in olay yerine ait görüntülerine, Şaşmaz’ın eşi Yasemin Şaşmaz'ın başvurusu üzerine, hakimlikçe erişim engeli kararı verildi.
Talebi değerlendiren İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği, kamu yararı bulunmadığı anlaşıldığından talebin kabulüne karar vererek, haber ve sosyal medya hesaplarındaki söz konusu görüntülerin yer aldığı içeriğin erişiminin engellenmesine karar verdi.
Hakimlik, bu kararın erişim sağlayıcıları birliğine ve söz konusu internet sitelerine gönderilmesine de hükmetti.