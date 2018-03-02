Mali Cumhurbaşkanı Keita: İslam dünyasında artık sesini duyuracak bir lider var

ANKARA (AA) - Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam ülkelerinin kalkınmasına ve refahının artırılmasına büyük önem verdiğini belirterek, "Gerçekten de İslam dünyasında kendi sesini duyuracak ve liderliğini ortaya koyacak bir lidere ihtiyaç vardı. Bu ses artık duyuluyor. Biz de kendisinin yanındayız." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen ikili görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve mevkidaşı Keita, ortak basın toplantısı düzenledi.

Keita, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek başladığı konuşmasında, coğrafyalar uzaklaştırsa da Mali ile Türkiye'nin kardeş iki ülke olduğunu vurguladı.

Görüşmenin tarihe geçecek nitelikte olduğunun altını çizen Keita, iki ülke arasında 8 anlaşmanın imzalandığını söyledi.

"Sayın Erdoğan'ın, İslam ülkelerinin kalkınmasına büyük önem verdiğini biliyoruz"

Keita, bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirip, geliştireceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli bir lider olduğunu anlatan Keita, "Sayın Erdoğan'ın, İslam ülkelerinin kalkınmasına ve refahının artırılmasına büyük önem verdiğini biliyoruz. Gerçekten de İslam dünyasında kendi sesini duyuracak ve liderliğini ortaya koyacak bir lidere ihtiyaç vardı. Bu ses artık duyuluyor. Biz de kendisinin yanındayız. Biz de Türkiye ile dayanışma içinde hareket edeceğiz." diye konuştu.

"Sizinle gurur duyuyoruz"

Erdoğan'ın kendilerinin güvenini kazandığını vurgulayan Keita, "Sizinle gurur duyuyoruz." dedi.

Keita, Türkiye'nin Mali'nin kalkınmasına verdiği öneme dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mali'nin enerji alanında yatırıma ihtiyacı olduğunu vurgulamasından dolayı da çok memnun olduğunu söyledi.

Türkiye'deki ziyareti sırasında metrobüs hatlarından çok etkilendiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birkaç saatlik Mali ziyaretinde "metrobüsleri burada da yapalım" teklifinde bulunduğunu dile getiren Keita, "Yaşasın Mali-Türkiye dostluğu." ifadesini kullandı.

Muhabir: Ercan Canbolat