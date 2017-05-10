Malkara'da feci kaza; Minibüs köprüden uçtu, 1 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü karayolunda otomobille çarpışıp kontrolden çıkan minibüs köprüden uçtu. Kazada, minibüs sürücüsü 49 yaşındakiu öldü, yanındaki 45 yaşındaki Erbil Topal ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara- Tekirdağ karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi.'nun kullandığıplakalı minibüsle, Çavuşköy Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen Ramadan Şahin'in kullandığı 59 LY 975 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Hatipoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Erbil Topal, araçta sıkışıp ağır yaralandı.Sağlık ekipleriyle olay yerine sevk edilen Malkara itfaiyesi kaza kırım ekipleri yaralı Topal'ı hurdaya dönen minibüsten güçlükle çıkardı. Topal, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ramadan Şahin'i gözaltına alındı.

× Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.