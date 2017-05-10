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10 Mayıs 2017 Çarşamba 19:31

Malkara'da feci kaza; Minibüs köprüden uçtu, 1 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü karayolunda otomobille çarpışıp kontrolden çıkan minibüs köprüden uçtu.

Malkara'da feci kaza; Minibüs köprüden uçtu, 1 ölü var
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Malkara'da feci kaza; Minibüs köprüden uçtu, 1 ölü var

Tekirdağ'ın Malkara İlçesi'nde yol yapım çalışmalarının sürdüğü karayolunda otomobille çarpışıp kontrolden çıkan minibüs köprüden uçtu. Kazada, minibüs sürücüsü 49 yaşındaki Emin Hatipoğlu öldü, yanındaki 45 yaşındaki Erbil Topal ağır yaralandı.

Malkara Haberleri

Kaza, akşam saatlerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle tek şeride düşürülen Malkara- Tekirdağ karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Emin Hatipoğlu'nun kullandığı 59 EP 917 plakalı minibüsle, Çavuşköy Mahallesi'nden ana yola çıkmak isteyen Ramadan Şahin'in kullandığı 59 LY 975 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği minibüs, 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu. Kazada minibüs sürücüsü Hatipoğlu, olay yerinde hayatını kaybederken, yanında bulunan Erbil Topal, araçta sıkışıp ağır yaralandı.

Sağlık ekipleriyle olay yerine sevk edilen Malkara itfaiyesi kaza kırım ekipleri yaralı Topal'ı hurdaya dönen minibüsten güçlükle çıkardı. Topal, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, otomobil sürücüsü Ramadan Şahin'i gözaltına alındı.

 
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