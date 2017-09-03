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Mandırada yangın; Kasada bırakılan 1 milyon lira kül oldu

Çorum'da bir mandırada çıkan yangında kurban satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon liranın yandığı öne sürüldü.

Mandırada yangın; Kasada bırakılan 1 milyon lira kül oldu

Çorum'da bir mandırada çıkan yangında kurban satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon liranın yandığı öne sürüldü.

03 Eylül 2017 Pazar 21:22
Mandırada yangın; Kasada bırakılan 1 milyon lira kül oldu

Mandırada yangın; Kasada bırakılan 1 milyon lira kül oldu

ÇORUM (AA) - Çorum'da bir mandırada çıkan yangında kurban satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon liranın yandığı iddia edildi.

Merkeze bağlı Gemet köyünde besicilik yapan Musa Kaya ve kardeşlerine ait mandıranın yatakhane ve dinlenme alanı olarak kullanılan müştemilatında, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.

Kısa sürede odaları saran alevler, bitişikteki odalara sıçradı. Kendi imkanlarıyla yangına ilk müdahaleyi yapan Kaya ve yakınları, yangını kontrol altına alamayınca durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü.

Büyük maddi hasarın meydana geldiği yangında, bir oda içerisinde bulunan 130 civarında büyükbaş kurbanlığın satışından elde edilen yaklaşık 1 milyon liranın da yandığı öne sürüldü.

Yangının ardından Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan ve bazı sivil toplum örgütü yetkilileri olay yerine gelerek Kaya ve ailesine "geçmiş olsun" diledi.

"1 milyon liraya yakın paranın yandığını düşünüyoruz"

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıktığını iddia ederek, mandıranın müştemilatı olan ev içerisindeki yaklaşık 1 milyon lira nakit paranın da yandığını öne sürdü.

Mağdur olduklarını ifade eden Kaya, "Biz dışarıda bir müşterinin kurbanını kesiyorduk. Sonra evin içinde yangın olduğunu duyduk. Elimizdeki imkanlarla söndürmeye çalıştık ama hemen söndüremedik. Alev topu gibi olmuştu içerisi. Müdahale ettik ama başaramadık. Çünkü alevler her yeri sarmıştı. Sonra itfaiye geldi ve bir saatte söndürebildi." dedi.

Yangında, kurbanlık satışından elde ettikleri paranında kül olduğunu dile getiren Kaya, şunları söyledi:

"Biz burada büyükbaş kurbanlık satışı yapıyoruz. İsteyen müşterilerimize canlı hayvan da satıyoruz, isteyenlerin de kurbanını keserek, sadece etini de veriyoruz. Bu bayramda müşterilerimiz için 118 kurban kestik. Ayrıca 20'ye yakın da kurbanlık satışı yaptık. Bu satışlardan elde ettiğimiz yaklaşık 1 milyon lira para vardı. Müşterilerimizden toplayabildiğimiz paraları çelik kasaya koymuştuk. Paraları kasadan çıkarıp, Çorum merkezdeki evimize götürüp hesabımızı yapacaktık. Yarın da parayı bankaya yatıracaktık. Paralar kanepe üzerinde dururken yangın çıktı. Hemen içeri koştuk ama alevler her yeri sarmıştı. Müdahale edemedik. Parayı kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Yapacak bir şey yok."

Muhabir: Gazi Nogay, Kemal Ceylan

Son Güncelleme: 03.09.2017 22:54
Anahtar Kelimeler:
YangınTürkiyeKurbanlıkGemet KöyüÇorum
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