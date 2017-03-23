Manisa'da katliam gibi kaza; 2 ölü 10 yaralı var

Manisa Alaşehir Denizli yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi can verdi. Kaza sırasında yol savaş alanına dönerken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Alaşehir-Denizli yolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olanplakalı hafif ticari araç ile Salihli yönünden, Alaşehir yönüne gitmekte olan ve yine sürücüsü tespit edilemeyenplakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere, 10 kişi yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi (4), Salihli Devlet Hastanesi (3) olmak üzere Özel Medigüneş Hastanesi (1), Özel Can Hastanesi (1) ve Özel Salihli Hastanesi (1) kaldırılarak, tedavi altına alındı.