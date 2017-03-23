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23 Mart 2017 Perşembe 06:13

Manisa'da katliam gibi kaza; 2 ölü 10 yaralı var

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2’si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı.

Manisa'da katliam gibi kaza; 2 ölü 10 yaralı var
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Manisa'da katliam gibi kaza; 2 ölü 10 yaralı var
 
Manisa Alaşehir Denizli yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi can verdi. Kaza sırasında yol savaş alanına dönerken, 2'si ağır 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Alaşehir-Denizli yolu Piyadeler mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü tespit edilemeyen Alaşehir yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan 45 ZC 0747 plakalı hafif ticari araç ile Salihli yönünden, Alaşehir yönüne gitmekte olan ve yine sürücüsü tespit edilemeyen 64 EB 707 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza da otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 2’si ağır olmak üzere, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi (4), Salihli Devlet Hastanesi (3) olmak üzere Özel Medigüneş Hastanesi (1), Özel Can Hastanesi (1) ve Özel Salihli Hastanesi (1) kaldırılarak, tedavi altına alındı.
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