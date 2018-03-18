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Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada anne, baba ve 1 yaşındaki çocukları öldü, 1 kişi de ağır yaralandı..

Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada anne, baba ve 1 yaşındaki çocukları öldü, 1 kişi de ağır yaralandı..

18 Mart 2018 Pazar 21:33
Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu

Manisa Salihli'de feci kaza; Anne - Baba ve bebek yok oldu

Salihli'de meydana gelen kazada anne, baba ve 1 yaşındaki bebekleri feci şekilde can verdi. Kazada bir de yaralı var..


Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Sart Mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Onur A. (29) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, şarampole devrilerek, yol kenarındaki su menfezine çarptı.

Edinilen bilgiye göre, kazada araç sürücüsü ile eşi Cemile A. (24) olay yerinde, 1 yaşındaki çocukları Buğra A. ise kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Araçta yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Fadime U. (24) ise sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uyar'ın, buradaki ilk tedavisinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

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