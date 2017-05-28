Manisa Turgutlu'da kaza, 2'si çocuk 5 kişi ölümden döndü

Turgutlu yakınlarındaki kazada Kaza, saat 23.00 sıralarında E-96 karayolu Mobil Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara'dan İzmir yönüne giden(26) yönetimindekiplakalı otomobil, kavşaktan şehir merkezine dönmek isteyen(33) yönetimindekiplakalı otomobille çarpıştı. Hüseyni yönetimindeki otomobil savrularak refüje çıktı.Kazada,eşi(29), çocukları(3) ve(2) ile diğer otomobilin sürücüsü Gönültaş yaralandı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen AKS ekipleri, otomobilde sıkışan Nihal Çolak Hüseyni'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.