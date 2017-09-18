Mardin'de terör operasyonunda bir asker şehit oldu

MARDİN/DENİZLİ (AA) - Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 1 asker şehit düştü.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Nusaybin ve Ömerli ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon sürüyor.

Babaevinde yas var

Öte yandan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Arıkan'ın (25) Denizli'deki babaevinde yas var.

Çal ilçesi Bayıralan Mahallesi'nde yaşayan şehidin babası İbrahim Arıkan ve annesi Hatice Arıkan'a acı haberi, Çal Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Baykal ile Belediye Başkanı Fethi Akcan verdi.

Oğullarının şehadet haberini alan anne ve baba gözyaşı dökerken, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden psikologlar ve sağlık görevlileri aileyi sakinleştirmeye çalıştı.

Şehidin babaevine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Ailenin yakınları ve komşuları, taziye için eve geldi.