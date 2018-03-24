Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
kapalı
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim içi uygulanacak
VAR, Türkiye'de ilk kez çevrim...
İbrahimoviç'in yeni takımı belli oldu
İbrahimoviç'in teni takımı belli oldu
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Darüşşafaka, finale adını yazdırdı
Titi, gelecekten umutlu
Titi, gelecekten umutlu
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Eski kaleci Canizares'in 5 yaşındaki...

Mardin'de toz bulutları etkili oluyor

Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor.

Mardin'de toz bulutları etkili oluyor

Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor.

24 Mart 2018 Cumartesi 23:21
Mardin'de toz bulutları etkili oluyor

MARDİN (AA) - Kentte öğlen saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

İl merkezinde ve sınıra yakın yerleşim yerlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı, özellikle kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesi düşürüyor. Görüş mesafesinin azalması sonucu hareket halindeki araçlar sis farını açtı.

.w3-content { max-width: 100%; margin: auto;} .w3-tooltip, .w3-display-container {position: relative;} .w3-black, .w3-hover-black:hover { color: #fff!important; background-color: #000!important;} .w3-display-left { position: absolute; top: 50%; left: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(-0%,-50%);} .w3-display-right { position: absolute; top: 50%; right: 0%; transform: translate(0%,-50%);-ms-transform: translate(0%,-50%);} .w3-btn, .w3-button {-webkit-touch-callout: none;-webkit-user-select: none; -khtml-user-select: none;-moz-user-select: none; -ms-user-select: none;user-select: none;} .w3-btn, .w3-button {border: none;display: inline-block;outline: 0;padding: 8px 16px;vertical-align: middle;overflow: hidden;text-decoration: none;color: inherit;background-color: inherit;text-align: center;cursor: pointer;white-space: nowrap;}

❮❯Mardin'de toz taşınımı Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor. Kentte öğlen saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu. ( Halil İbrahim Sincar - Anadolu Ajansı )24.03.2018 Halil İbrahim Sincar1 / 11

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü. Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kentte tarihi mekanları gezen turistler de zor anlar yaşadı. Bazı misafirler gezilerini erken bitirirken, bazıları da toz bulutuna rağmen gezilerini sürdürdü.

Mardin Valiliğince, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Diyarbakır'da da Suriye üzerinde gelen toz taşınımı etkili oldu.

Muhabir: Halil İbrahim Sincar


Anahtar Kelimeler:
Türkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu
Avrupa'ya açılan sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu
Şehitler Muratdağı ve Doğan son yolculuklarına uğurlandı
Şehitler Muratdağı ve Doğan son yolculuklarına uğurlandı
Afyonkarahisar merkezli FETÖ soruşturması: 8 tutuklama
Afyonkarahisar merkezli FETÖ soruşturması: 8 tutuklama
Lüks otomobil dereye uçtu
Lüks otomobil dereye uçtu
AA Afrin merkez hapishanesini görüntüledi
AA Afrin merkez hapishanesini görüntüledi
Tel Rıfatlılar kendi topraklarının da kurtarılmasını istiyor
Tel Rıfatlılar kendi topraklarının da kurtarılmasını istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekibimizi zenginleştirerek, yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekibimizi zenginleştirerek, yolumuza devam edeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3740 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3740 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim