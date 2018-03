Mardin'de toz bulutları etkili oluyor

MARDİN (AA) - Kentte öğlen saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

İl merkezinde ve sınıra yakın yerleşim yerlerinde günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz taşınımı, özellikle kent merkezinde zaman zaman görüş mesafesi düşürüyor. Görüş mesafesinin azalması sonucu hareket halindeki araçlar sis farını açtı.

Suriye üzerinden gelen toz zerrecikleri Mardin'de etkili oluyor. Kentte öğlen saatlerinde orta ve kuvvetli esen rüzgar nedeniyle etkili olan toz taşınımı, görüş mesafesinin ve hava kalitesinin azalmasına neden oldu.

Bölgede zaman zaman etkili olan yağmur, toz zerrecikleri dolayısıyla çamur haline dönüştü. Toz taşınımının yarına kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kentte tarihi mekanları gezen turistler de zor anlar yaşadı. Bazı misafirler gezilerini erken bitirirken, bazıları da toz bulutuna rağmen gezilerini sürdürdü.

Mardin Valiliğince, fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, ağaç devrilmesi, çatı uçması, toz aşınımı gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Diyarbakır'da da Suriye üzerinde gelen toz taşınımı etkili oldu.

Muhabir: Halil İbrahim Sincar