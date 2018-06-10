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MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Alaattin Çakıcı'yı Ziyaret Etti.

MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Genel Başkanı Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ Alaattin ÇAKICI’yı Tedavi Gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Ziyaret Ederek Birde MAYAD olarak Alaattin ÇAKICI’ya Onur Plaketi Takdim Ettiler

MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Alaattin Çakıcı'yı Ziyaret Etti.

MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Genel Başkanı Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ Alaattin ÇAKICI’yı Tedavi Gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Ziyaret Ederek Birde MAYAD olarak Alaattin ÇAKICI’ya Onur Plaketi Takdim Ettiler

10 Haziran 2018 Pazar 17:56
MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Alaattin Çakıcı'yı Ziyaret Etti.

MAYAD Mahkûm Yakınları Derneği Genel Başkanı Ünlü Sanatçı Enver YILMAZ Alaattin ÇAKICI’yı Tedavi Gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesinde Ziyaret Ederek Birde MAYAD olarak Alaattin ÇAKICI’ya Onur Plaketi Takdim Ettiler

Değerli MAYAD Üyeleri

Bugün bildiğiniz gibi değerli ağabeyim Alaattin Çakıcı ya ziyarete gittim. Hastalıkları nedeniyle bize verdiği destek için mahkûm aileleri adına mayad yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hasta ziyaretinde bulunduk. Kendileriyle ülkemizin geçirmiş olduğu bu zorlu süreçte 4 Haziran Alaattin Çakıcı'nın yazmış olduğu 9 sayfalık mektubu ve gündemi konuştuk. Kendisine bu görüşmemiz neticesinde şahsım adına şu kanaate vardım. Söyleyeceğim bu söylemler MAYAD Genel Başkanı ve üyeleri olarak ülkemizin bekası ve mahkûm ailelerinin iki bayram arası devlet düşmanları, cinsel istismar yaparken kadın öldürenler hariç, Tüm Kader Mahkûmlarına ve ailelerine anneler çocuklarına eşlerine babalarına iki bayram arası devletimizin bu kader mahkûmlarını mutlu edeceği kanısı içerisindeyim. Devlet tehdit edilmez. Önce AF sonra Oy bu devleti tehdit etmektedir.

Biz MAYAD üyeleri olarak görevimizi yapalım. Biz mahkûm aileleri olarak seçimlerde milletvekili oylarımız MHP'ye verilecektir.

1. turda ve 2. turda Cumhurbaşkanlığı oyumuzu da kesinlikle 1. turda kazanmak kaydıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsına vereceğiz.

MAYAD üyeleri olarak şu anki Cumhurbaşkanından tek istediğimiz son Türkmen beyi Sayın Bahçeli'nin AF söylemlerine kesinlikle EVET demelerini istiyoruz ve Alevi Türkmenler ile ilgili son derece duyarlı olan Sayın Bahçeli'nin bu iki isteğinden biri olan Alevilere Hukuki Statü getireceğiz diyen Cumhurbaşkanı ağzıyla deklare etmiştir.

Kader mahkûmları ile ilgili özveri ve titizlikle kader mahkûmlarına AF’fı dile getiren Sayın Bahçeli'nin bu iki isteğini yerine getiriniz. Devlet babadır bazen döver bazen sever, Sayın Cumhurbaşkanım Devlet düşmanlarına hep dövdünüz Allah yardımcınız olsun. Türkmen Alevilerini ve Kader Mahkûmlarını seviniz. Hani siz 80 Milyon Türkiye olacağız diyorsunuz ya, lütfen sesimize duyarlı olun. Hep birlikte Türkiye olalım. Hani siz sessizlerin sesi idiniz, lütfen bu sessizlerin sesi olun, Allah’ın rahmeti üzerinizde olsun.

Buradan Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve son Türkmen beyi olan ülkücülerin ağabeyi Devlet Bahçeli sizlere oy vereceklerin vasisisiniz. Vasilik Allah katında çok önemli olduğunu biliyorsunuz Esma-ül Hüsna da El Vasinin ne anlam taşıdığını biliyorsunuz. Allah’la aramızdaki bu isteğimizi yerine getirmezseniz bu kul hakkıdır ve mahkeme-i Kübra da Millete değil Allah'a sorumlusunuz.

Başta Aziz Türk milletimize Sayın Bahçeli'ye Cumhurun başı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Saygılarımla arz ederim

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