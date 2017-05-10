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10 Mayıs 2017 Çarşamba 13:50

Mc Donald's'ta küçük çocuğun üstüne kaynar su döktüler

İstanbul Nişantaşı Mc Donald's şubesinde kadın çalışanın kapı önündeki küçük çocuğu su atarak yaralaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Mc Donald's'ta küçük çocuğun üstüne kaynar su döktüler
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Mc Donald's'ta küçük çocuğun üstüne kaynar su döktüler

Dünyanın en büyük fast food zincirlerinden Mc Donald's İstanbul Nişantaşı şubesinde küçük bir çocuğun üstüne kaynar su atılarak yaralanmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

 Nişantaşı'nda ünlü bir fast food dükkanında kadın çalışanın kapı önündeki küçük çocuğu su atarak yaralaması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde yaşandı. Nişantaşı'nda bulunan ünlü bir fast food dükkanın önündeki 5 yaşındaki P.K.'nin, kadın çalışanın sıcak  su atması sonucu boynu yandı. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kadın çalışanın bir bardak suyu alıp  kapı önündeki P.K.'ye attığı görülüyor. Küçük çocuğunun yaralanması üzerine çevredekiler yardımına koşuyor.
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