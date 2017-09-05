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MEB'den öğretmenlere 'isteğe bağlı yer değiştirme' müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 8-12 Eylül 2017 arasında alınacak.

MEB'den öğretmenlere 'isteğe bağlı yer değiştirme' müjdesi

Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 8-12 Eylül 2017 arasında alınacak.

05 Eylül 2017 Salı 21:00
MEB'den öğretmenlere 'isteğe bağlı yer değiştirme' müjdesi

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri 8-12 Eylül 2017 arasında alınacak. Söz konusu atamalar ise 14 Eylül'de yapılacak.

Bakanlığın internet sitesindeki duyuruda, Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin il içi ve iller arası isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerinin yapılacağı bildirildi.

Açıklamaya göre, öğretmenlerden 30 Eylül 2017 itibarıyla kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar il içinde, bulundukları ilde 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar ise iller arasında yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden, sağlık ve eş durumu mazeretleri nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olanlar ile başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olanlar istemeleri halinde 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan il içinde veya il dışındaki zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarına yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.

Hizmetin gereği olarak il içinde veya iller arasında idari tasarrufla yer değişikliği yapılanlardan yargı kararı gereğince eski görev yerine iade edilenlerin eski ve yeni görev yerlerindeki hizmet süreleri birlikte hesaplanacak.

Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Bu kapsamda bulunan öğretmenlerden iller arası yer değiştirme isteğinde bulunacaklar, il genelinde alanlarında öğretmen ihtiyacı olmaması halinde süre şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak.

Atamalar 14 Eylül'de

Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 30 Eylül itibarıyla görevine başlamayanların atamaları iptal edilecek.

Öğretmenler, yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, 12 Eylül 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

Yer değiştirme başvuruları 08-12 Eylül 2017 arasında alınacak, atamalar 14 Eylül 2017'de , ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri ise 15 -20 Eylül 2017 arasında yapılacak.

Muhabir: Yasemin Kalyoncuoğlu

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