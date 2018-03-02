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'MEBİM 147, bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırıyor'

MEB Müsteşar Yardımcısı Demirci, "Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM 147) başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde cevap verilmektedir." dedi.

'MEBİM 147, bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırıyor'

MEB Müsteşar Yardımcısı Demirci, "Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ne (MEBİM 147) başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde cevap verilmektedir." dedi.

02 Mart 2018 Cuma 16:30
'MEBİM 147, bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırıyor'

VAN (AA) - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşar Yardımcısı Ercan Demirci, "MEBİM 147'ye başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde cevap verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır." dedi.

Demirci, Van'ın Erciş ilçesinde 1 Mart 2012'de Milli Eğitim Bakanlığının görev ve sorumluluk alanıyla ilgili her türlü talebi, şikayeti etkin ve hızlı şekilde çözüme kavuşturmak, görüş ve önerileri değerlendirmek amacıyla kurulan Milli Eğitim Bakanlığı İletişim Merkezi'ni (MEBİM 147) ziyaret etti.

Demirci ve beraberindekiler, burada çalışanlarla sohbet etti.

Personelinin bir bölümü engelli olan ve gelen tüm çağrılara uzmanlar tarafından doğrudan cevap verilen merkezde bilgisayar başına oturan Demirci, bir vatandaştan gelen çağrıyı yanıtlayarak yardımcı oldu.

Merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Demirci, "MEBİM 147"nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrenci, veli, öğretmen ve diğer bütün vatandaşlardan gelen her türlü bilgi edinme, soru, talep, görüş, öneri, ihbar ve şikayeti, etkin ve hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak amacıyla Erciş'te hizmet verdiğini söyledi.

MEBİM 147'nin 2011'de Van'da yaşanan depremin ardından Erciş'te bir sosyal sorumluluk projesi olarak hizmet vermeye başlamasıyla depremin vatandaşlarda yaşattığı travmayı azalttığını, depremzedelerin hayata tutunmasına destek olduğunu ve bölgeye istihdam sağladığını anlatan Demirci, şunları kaydetti:

"İletişim merkezimizde 180 kişi görev yapmakta olup bunlardan 50'si engelli, yüzde 45'i kadın ve yüzde 85'i de depremzededir. Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince yürütülen İletişim Merkezi hizmetleri haftanın 7 günü 24 saat boyunca devam etmektedir. MEBİM 147'ye başvuran vatandaşlarımıza 3 iş günü içinde cevap verilmektedir. Bu durum, vatandaşlarımızın bilgiye ulaşma sürecini hızlandırdığı gibi bilgiye ulaşım maliyetini ortadan kaldırmakta ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. MEBİM 147, faaliyetine başladığı günden bu yana vatandaşlarımızın milyonlarca başvurusunu cevaplayarak Bakanlığımız merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları birimlerinin iş yükünü büyük oranda azaltmaya devam etmektedir."

Muhabir: Cemal Aşan

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Türkiye
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