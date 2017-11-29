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Medikal Mega Üniversite Hastanesi'ne Dünya İslam Sağlık Birliği ziyareti

İSTANBUL (AA) - Dünya İslam Sağlık Birliği, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, hastanede, 46 ülkeyi temsilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dünya İslam Sağlık Birliği...

Medikal Mega Üniversite Hastanesi'ne Dünya İslam Sağlık Birliği ziyareti

İSTANBUL (AA) - Dünya İslam Sağlık Birliği, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti. Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, hastanede, 46 ülkeyi temsilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dünya İslam Sağlık Birliği...

29 Kasım 2017 Çarşamba 17:55
Medikal Mega Üniversite Hastanesi'ne Dünya İslam Sağlık Birliği ziyareti

İSTANBUL (AA) - Dünya İslam Sağlık Birliği, Medipol Mega Üniversite Hastanesi’ni ziyaret etti.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi açıklamasına göre, hastanede, 46 ülkeyi temsilen Sağlık Bakanlığı yetkilileri, Dünya İslam Sağlık Birliği üye ülke temsilcileri, dernek başkanları ve bürokratlar olmak üzere alanında uzman 120 kişi ağırlandı.

Dünya İslam Sağlık Birliği olarak Sağlık-Der’in ev sahipliğinde 28 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında Dünya Müslüman Sağlık Toplulukları Kongresi’nin ikincisi düzenleniyor.

Kongre öncesinde yapılan ziyarette bir konuşma yapan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Medikal Direktörü Prof. Dr. Gazi Yiğitbaşı, bu kadar duyarlı bir birliğin temsilcilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Değişim ve gelişimlerin bu kadar hızlı yaşandığı bir çağda sağlık hizmetine ulaşamayan insanların olduğunu bilmenin acı verdiğini belirten Yiğitbaşı şunları kaydetti:

"Ülkemizin de kuruluşundan bu yana üye olduğu Dünya İslam Sağlık Birliği’nin bu konuda yaptığı çalışmaları biz de destekliyoruz. Medipol Ailesi olarak da bilimin ışığında tüm tıbbi ihtiyaçlara yönelik çözümleri tek bir çatı altında topladık. Büyük emekler ile inşa edilen Avrupa ve Balkanlar’ın en büyük üniversite hastanesi olarak faaliyette olan sağlık kompleksinde hizmet veriyoruz. Sağlık sektöründe özellikleriyle örnek teşkil eden Medipol Mega Üniversite Hastanesi 300 doktoru 25 ameliyathanesi ve bin sağlık personeli ile dünya standartlarında sağlık hizmeti sunmaya devam ediyor. Sağlık hizmetinin ulaşamadığı gelişmemiş ülkelere dil, din, ırk ayrımı yapmadan hizmet ulaştırma amacıyla çalışan Dünya İslam Sağlık Birliği, panel, konferans ve grup çalışmaları gerçekleştiriyor. Bu buluşmalarda paneller, ulusal ve uluslararası sağlık yardımı faaliyetlerini projelendiriliyor, konferanslar ve grup çalışmaları ile sorunlar ve çözüm önerileri tartışılıyor, insan kaynakları ve maddi imkânların ortak kullanımı araştırılıyor."

Anahtar Kelimeler:
Medikal Mega Üniversite Hastanesi
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