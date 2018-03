Medya Sanat Merkezi uygulamalı eğitimlere başlıyor

İSTANBUL (AA) MUSA ALCAN - Medya Sanat Merkezi (MSM) Başkanı İsmail Halis, MSM'nin Türkiye'nin güncel, düşünsel, politik, kültürel ve sanatsal enerjisini üretip bir araya getirme zemini ve platformu olmasını amaçladıklarını belirterek, "Bu toprağın ruhunu, iklimini teneffüs eden herkese ulaşıp, medya ve sanat gibi, kültür inşasının iki temel yapısı olan alanlarda kalıcı ve kurucu üretimler yapacağız. Bu üretimin temel önceliğinin, nitelikli medyacı ve derinlikli sanatçı kuşağının oluşumuna omuz vermek olduğunu söylemek isterim." dedi.

Gençlerin medya ve sanat alanında tecrübe kazanması amacıyla yaklaşık 4 yıl önce kurulan ve bu bağlamda birçok projeye imza atan MSM, uygulamalı eğitimlere yeniden başlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nın desteklediği Belgesel Okulu, Senaryo Okulu ve Dijital Medya Okulu'nda ilk ders 7 Nisan'da yapılacak.

MSM Başkanı Halis, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni dönemde çok önemli ve kalıcı faaliyetler yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Özellikle gençler için çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Halis, "Bu toprağın ruhunu, iklimini teneffüs eden herkese ulaşıp, medya ve sanat gibi, kültür inşasının iki temel yapısı olan alanlarda kalıcı ve kurucu üretimler yapacağız. Bu üretimin temel önceliğinin, nitelikli medyacı ve derinlikli sanatçı kuşağının oluşumuna omuz vermek olduğunu söylemek isterim. Amaçlarımızdan biri, Medya Sanat Merkezi'nin aziz Türkiyemizin, güncel, düşünsel, politik, kültürel ve sanatsal enerjisini üretip bir araya getirme zemini ve platformu olması." ifadelerini kullandı.

"Her insan bir belgeseldir"

Halis, belgesel, dijital medya ve senaryo okullarının önemli bir başlangıç olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Mesela Belgesel Okulu insan, hikaye ve gerçeklik odaklı olacak. Bize göre her insan bir belgeseldir, aynı zamanda belgeselcidir de. Hayat tecrübesiyle tarihi, yaşam alışkanlığıyla coğrafyayı inşa eden insanın belgeseli için yola çıkıyoruz. Bu alanda yıllardır sergiledikleri üretimlerle çok önemli yapımlara imza atan Ahmet Seven, Ensar Altay ve Aslıhan Eker, Belgesel Okulu'nun koordinasyonunu üstlenecek. Yine birçok profesyonel isim derslere girerken, atölye çalışmalarında sinema ve belgesel dünyasının önemli isimleri ağırlanacak. Katılımcı arkadaşlar okul tamamlandığında 5 belgesele imza atmış olacak."

Geleceğe yatırım yaptıklarına dikkati çeken İsmail Halis, "Ülkemizde sanat alanında yetişmiş insan sorunu yaşadığımız en ciddi alanlardan biri senaryo yazımı. Senaryo Okulu'ndaki yaklaşım ve müfredat tekniğiyle bu eksikliğe dair çözüm odaklı çabamızı ortaya koyacağız. 'Hikayen seni arıyor' mottosuyla senarist Oktay Berber'in koordine edeceği eğitimlere birçok ünlü senarist katılacak ve tecrübelerini paylaşacak." diye konuştu.

Halis, dernek olarak çok önem verdikleri alanlardan birinin de dijital medya olduğunun altını çizerek, Dijital Medya Okulu'nun, Türkiye'de bir ilk olduğunu ve yeni medya platformlarına dair öncü bir çaba olacağını dile getirdi.

Dijital medya çalışmalarının gazeteci Ersin Çelik'in koordinasyonunda sürdürüleceğini aktaran Halis, okulun geniş bir kapsamda birçok başlıkta planlandığını sözlerine ekledi.

6 haftalık yoğunlaştırılmış program

İsmail Halis, insanlığın tarihinde hiç görülmeyen bir hızda dönüşüm yaşandığı yorumunu yaparak, şunları kaydetti:

"Her çağ, her iklim, her kültürel zemin biraz da kendi zamanının insanını inşa ediyor. İçinde bulunduğumuz dönemde yaşanan dönüşüm belki de insanlık tarihinin hiç yaşamadığı hızda gerçekleşiyor. Bu süreç o kadar hızlı ki bugün, konvansiyonel medya bitiyor, dijital medya, dijital çağ başlıyor derken bile biraz duraksamalıyız, çünkü çok kısa bir sürede, dijitalin de geride kaldığı, yapay zekanın başka başka dünyaların dili ve altyapısı ile karşılaşabiliriz. O sebeple, Dijital Medya Okulu'nda, 'Yeni Medya' formunu tüm yönleriyle, tecrübeli isimlerin kılavuzluğunda bir atölyeye dönüştüreceğiz."

MSM Genel Sekreteri Abdulhamit Güler ise medya ve sanat okullarının, öğrencilere 6 haftalık yoğunlaştırılmış bir program sunduğunu anlattı.

Güler, eğitimlerin uygulama ağırlıklı olduğuna işaret ederek, "Başvurular msmbasvuru@gmail.com adresinden mail yoluyla kabul ediliyor, 7 Nisan'da derslere başlayacağız. Kontenjanı sınırlı tutup, birebir kaliteli eğitimi hedefliyoruz. 13 Mayıs'ta düzenlemeyi planladığımız gala ile sona erecek eğitimlerin ardından öğrencilerin hazırladığı birçok eser ortaya çıkmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.