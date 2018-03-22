Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
118460
ALTIN
167.312
DOLAR
3.9065
STERLİN
5.5299
EURO
4.8275
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Galatasaray Başkanı Cengiz'den şampiyonluk açıklaması
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Demirören: Milli ruh yeniden yükselecek
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Fenerbahçe Doğuş 87-73 Maccabi FOX
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat Bankası, finale yükselmeyi garantiledi
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Ziraat...
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde pes etmek yok
Darüşşafaka Başantrenörü Blatt: Benim felsefemde...

Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artıran Mehmetçik, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri artıran Mehmetçik, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

22 Mart 2018 Perşembe 10:29
Mehmetçik Afrin'de gece devriyesinde

AFRİN (AA) - Sarp Özer - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Mehmetçik, Afrin merkezini teröristlerden temizlemesinin ardından halkın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik tedbirleri de artırdı. Bu kapsamda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde gece devriye görevine başladı.

Devriye görevi öncesi komandolara hitap eden birliğin komutanı, "Arkadaşlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin halkının canları, malları, namusu bize emanettir. Bizler buraya onları korumak için geldik. Allah yar ve yardımcınız olsun." diye konuştu.

Devriye görevindeki Mehmetçik’e halk, evlerinin balkonlarından sevgi gösterilerinde bulundu.

Zırhlı araçlarla ve yaya yapılan devriye faaliyetlerinin yanı sıra Özgür Suriye Ordusu’na bağlı kuvvetler de ilçe merkezinin çeşitli noktalarında kurdukları kontrol noktaları ile asayişi sağlıyor.

İlçe girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında ise Afrin halkı dışındakilerin merkeze girmelerine izin verilmiyor.

Anahtar Kelimeler:
DevriyeDünyaTürk Silahlı KuvvetleriZeytin Dalı Harekatı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Karagöz'ün ustası çocuklar için mesaide
'Karagöz'ün ustası çocuklar için mesaide
Türkiye'nin motor merkezi zirveye çıktı
Türkiye'nin motor merkezi zirveye çıktı
Edirne'de kar yağışı başladı
Edirne'de kar yağışı başladı
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 9 terörist daha etkisiz hale getirildi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı
İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlarla iş birliği yaptığı iddia edildi
İngiliz veri analiz şirketinin, İsrailli hackerlarla iş birliği yaptığı iddia edildi
Regaip Kandili'niz mübarek olsun
Regaip Kandili'niz mübarek olsun
Doğan Holding'den KAP'a açıklama
Doğan Holding'den KAP'a açıklama

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim