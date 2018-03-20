Mehmetçik Afrin'de sevgi gösterileriyle karşılandı

AFRİN (AA) - Sarp Özer - Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin merkezini teröristlerden temizleyen Mehmetçik, arama yaptıkları bölgelerde vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılandı. Kendi kumanyalarının tamamını vatandaşlara veren askerler, çocuklarla sohbet etti, onlarla yakından ilgilendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

Afrin merkezinin teröristlerden temizlenmesinin ardından bölgedeki arama tarama çalışmaları sürüyor. İlçe merkezinde kontrolün sağlanmasının ardından 50'ye yakın el yapımı patlayıcı, 10'dan fazla mayınlı antitank mühimmatı imha edildi.

İlçe merkezi ve çevresinde arama-tarama faaliyetlerini sürdüren Mehmetçik, Kafer Çil Mahallesi ve çevresinde de arama yaptı. Bölge halkı askerleri sevgi gösterileriyle karşıladı. Askerler kendi kumanyalarının tamamını bölge halkına verirken çocuklarla sohbet etti, yakından ilgilendi.