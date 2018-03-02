Mehmetçik'ten öğrenci ve öğretmenlere teşekkür

ANKARA (AA) - AHMET SERTAN USUL - Tunceli Pülümür'deki Kocatepe Jandarma Karakolunda görevli komutan ve askerler, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütlerine karşı mücadele eden askerlere gönderdikleri duygu dolu mektupları için Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) İletişim Merkezi "MEBİM 147"yi arayarak öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerini sundu.

MEB yetkililerinden alınan bilgiye göre,genelindeki okullardan Afrin'de terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlarda görev alan Mehmetçiklere destek ve moral veren pek çok mektup gönderildi.

Bunun üzerine, Tunceli Pülümür'deki Kocatepe Jandarma Karakolunda görev yapan Uzman Çavuş Kubilay Kara, "MEBİM 147"yi arayarak, "Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bulunan İstiklal İlkokulunda eğitim gören öğrencilerin karakolumuza göndermiş oldukları teşekkür mektupları duygusal bağlamda bizleri çok derinden etkilemiş, duaları ile bizleri motive etmişlerdir." dedi.

Kara, öğretmene ve öğrencilere karakolda görev yapan komutan ve askerlerin selamlarını ileterek, "Kocatepe Jandarma Karakolu olarak komutanlarımız ve burada vatani görevlerini yapan askerlerimiz adına, göndermiş oldukları mektuplar için okuldaki tüm yönetici ve öğretmenler ile öğrencilere çok teşekkür eder, eğitim hayatlarında başarılarının devamını dileriz." değerlendirmesinde bulundu.