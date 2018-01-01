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Mehmetçik ve güvenlik korucuları yeni yılı eller tetikte karşıladı

Muş'un Şenyayla bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, yeni yıla ailelerinden uzak girdi.

Mehmetçik ve güvenlik korucuları yeni yılı eller tetikte karşıladı

Muş'un Şenyayla bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, yeni yıla ailelerinden uzak girdi.

01 Ocak 2018 Pazartesi 03:39
Mehmetçik ve güvenlik korucuları yeni yılı eller tetikte karşıladı

Mehmetçik ve güvenlik korucuları yeni yılı eller tetikte karşıladı

MUŞ (AA) - Muş'un Şenyayla bölgesinde görev yapan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, 2018 yılına ailelerinden uzak nöbet tutarak girdi.

Muş'ta terör örgütü PKK'ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 saat nöbet tutarak, fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor.

Şenyayla'daki bin 420 rakımlı üs bölgesinde yağışlı ve soğuk havaya rağmen görevleri başından ayrılmayan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, 2018'i nöbet tutarak karşıladı.

Güvenlik güçleri, tüm Türkiye'ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

Uzman Çavuş Mustafa Karakoyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, 2018 yılında da terörle mücadeleye başarılı şekilde devam edeceklerini bildirdi.

Muş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erkan Akçil de zorlu şartlarda nöbette olduklarını belirterek, "Yılbaşına Mehmetçik ile beraber nöbet tutarak, gireceğiz. Hava yağışlı ve soğuk ama biz bezmeyeceğiz. Terör örgütleri, fare deliklerine girseler dahi kurtulamayacaklar. Gelip devletin şefkatli kollarına teslim olsunlar." dedi.

Muhabir: Yahya Sezgin

Son Güncelleme: 01.01.2018 05:12
Anahtar Kelimeler:
YılbaşıTürkiyeNöbetMuşGüvenlik KorucularıAsker
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