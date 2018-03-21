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Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor.

Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

TSK'nın, Irak'ın kuzeyinde Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki terör kamplarına yönelik operasyonları zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla sürüyor.

21 Mart 2018 Çarşamba 13:50
Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

Mehmetçik zorlu arazi şartlarında terörist takibinde

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK kamplarına yönelik operasyonlar, zorlu arazi koşullarına rağmen başarıyla devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 3. Piyade Tümen Komutanlığına bağlı 34. Hudut Tugay Komutanlığı ile Dağ ve Komando Tugay Komutanlığınca PKK'lı teröristlerin sınırın Irak tarafındaki kamplarına yönelik başlatılan hava destekli operasyon kararlılıkla sürüyor.

Bugüne kadar çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda teröristlere ait mühimmat depoları, sığınak ve mağaralar imha edildi.

TSK, resmi Twitter hesabından Hakurk ve Kani Rash bölgesindeki operasyonlara ilişkin fotoğraflar paylaştı.

Fotoğraflarda Mehmetçik'in zorlu arazi koşullarında operasyonlarını başarıyla sürdürdüğü görülüyor.

Dik kayalıkları dağcı ipleri ile tırmanan Mehmetçikler, nehirleri geçiyor, sarp arazide arama tarama faaliyetlerinde bulunuyor.

Muhabir: Barış Gündoğan

Son Güncelleme: 21.03.2018 14:57
Anahtar Kelimeler:
Zorlu AraziTSKOperasyonMehmetçikIrak KuzeyiDünya
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