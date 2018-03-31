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Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, harekatın başından bu yana 650 civarında el yapımı patlayıcı ve 80 mayını etkisiz hale getirdi.

Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi

Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, harekatın başından bu yana 650 civarında el yapımı patlayıcı ve 80 mayını etkisiz hale getirdi.

31 Mart 2018 Cumartesi 10:29
Mehmetçik'in Afrin'de 'patlayıcı' mesaisi

AFRİN (AA) - Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurları, harekatın başından bu yana yaklaşık 650 el yapımı patlayıcı ile 80 mayını etkisiz hale getirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları imha ediyor, örgüt mensuplarınca açılan çukurları kapatıyor.

Terör örgütü üyelerince tuzaklanan patlayıcıların bulunması ve imhasında mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ), patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) ile SAS timleri görev yapıyor. Patlayıcı aramalarında mayın ve bomba köpekleri de görev alıyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı’nın başından bu yana yaklaşık 650 el yapımı patlayıcı ve 80 mayın etkisiz hale getirildi.

Arama-tarama çalışmaları sırasında Afrin’in güneydoğusunda teröristlerce döşendiği belirlenen bir el yapımı patlayıcı, METİ timi tarafından imha edildi.

Halkın güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaya yönelik çalışmalarına devam eden TSK unsurlarının ilçedeki mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları sürüyor.

Muhabir: Sarp Özer

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Türkiye
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