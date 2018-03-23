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Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda, teröristlerce kullanılan 10 sığınak ile tuzaklanan basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon

Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalındaki operasyonda, teröristlerce kullanılan 10 sığınak ile tuzaklanan basma düzenekli 3 el yapımı patlayıcı imha edildi.

23 Mart 2018 Cuma 23:34
Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince tespit edilen ve teröristlerce kullanılan 10 sığınak imha edildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığına bağlı timlerce Pülümür ilçesi kırsalında, terör örgütü mensupları ve sığınaklarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda tespit edilen 10 sığınaktaki aramalarda, RPG-7 roketatar ile bu silaha ait bir mühimmat, 3 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, patlayıcı yapımında kullanılan 50 kilogram amonyum nitrat, 5 kilogram çivi, 3 küçük boş tüp, 2 büyük boş tüp, 2 pil bloku, 20 metre elektrik kablosunun yanı sıra 20 metre su borusu, tablet bilgisayar, 2 çift ayakkabı, 50 litrelik kazan, 2 jeneratör, sırt çantası, çok miktarda mutfak malzemesi ile yaşamsal malzeme bulundu.

Sığınaklar ve el yapımı patlayıcılar ile delil niteliğinde olmayan malzemeler bomba uzmanlarınca imha edildi.

Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Muhabir: Haydar Toprakçı

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Türkiye
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