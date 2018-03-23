Mehmetçik'ten teröristlerin sığınaklarına operasyon

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında, güvenlik güçlerince tespit edilen ve teröristlerce kullanılan 10 sığınak imha edildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma komutanlığına bağlı timlerce Pülümür ilçesi kırsalında, terör örgütü mensupları ve sığınaklarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Sığınaklar ve el yapımı patlayıcılar ile delil niteliğinde olmayan malzemeler bomba uzmanlarınca imha edildi.
Açıklamada, kentte teröristlerin bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.
Muhabir: Haydar Toprakçı