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Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldi.

Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldi.

20 Eylül 2017 Çarşamba 10:03
Meksika'daki depremde ölenlerin sayısı 248'e yükseldi

MEKSİKO(AA) - Meksika'da dün meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 248'e yükseldi.

Ulusal Sivil Savunma Ajansından yapılan açıklamada, merkez üssü Puebla eyaletine bağlı Rabosso kentinin 5 kilometre kuzeydoğusunda, 51 kilometre derinlikte kaydedilen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 248'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, başkent Meksiko'da onlarca binanın enkaza döndüğüne dikkat çekildi.

Ulusal Sivil Savunma Şefi Luis Felipe Puente, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte 117, Morelos eyaletinde 72, Puebla'da 43, Meksiko eyaletinde 12, Guerrero eyaletinde 3 ve Oaxaca eyaletinde de bir kişinin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Deprem, 19 Eylül 1985'te meydana gelen ve en az 5 bin kişinin yaşamını yitirmesine yol açan 8,1 büyüklüğündeki depremin yıl dönümünde yapılan tatbikat sırasında yaşandı.

Bir ilkokul çöktü

Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, Meksiko'nun güneyinde bir ilkokulun çöktüğünü ve enkazdan şimdiye kadar 25 öğrencinin cesedine ulaşıldığını açıkladı. Arama kurtarma ekipleri, 38 kişinin enkaz altında kaldığı okulda çalışmalarını sürdürüyor.

Pena Nieto, televizyondan yaptığı açıklamada, depremden etkilenen bölgelerde acil durum ilan edildiğini ve çalışmalara destek vermesi için takviye birliklerin gönderildiğini belirtti.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Angel Mancera, arama kurtarma çalışmaları sırasında yaklaşık 60 kişinin enkaz altından kurtarıldığını açıkladı.

Başkentte 2 milyon kişiye elektrik verilemiyor

Meksikolu yetkililer, yaralanan 70 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığını ifade etti.

Başkentte yaklaşık 2 milyon kişiye elektrik verilemiyor. Telefon hizmetlerinin de aksadığı başkentte yetkililer, doğalgaz hatları depremden zarar gördüğü için halkı sokaklarda sigara içmemeleri konusunda uyardı.

8 Eylül'deki depremde 96 kişi hayatını kaybetmişti

Ülkede 8 Eylül'de meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki depremde 96 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu arada, New York'taki BM 72. Genel Kurul görüşmelerinde dünya liderlerine ev sahipliği yapan ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'daki hesabından, "Tanrı, başkent Meksiko'dakileri korusun. Sizinleyiz." paylaşımını yaptı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da Meksika'ya yardıma hazır olduklarını açıkladı.

Anahtar Kelimeler:
DepremDünyaMeksika
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