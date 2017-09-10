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Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı

Hollanda'da 12 yıl çalıştıktan sonra memleket hasretine dayanamayarak Muş'a dönen Güngör, kurduğu çiftlikte Amerikan bronz hindisi ve Çin kazı yetiştiriyor.

Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı

Hollanda'da 12 yıl çalıştıktan sonra memleket hasretine dayanamayarak Muş'a dönen Güngör, kurduğu çiftlikte Amerikan bronz hindisi ve Çin kazı yetiştiriyor.

10 Eylül 2017 Pazar 15:46
Memleket hasreti çiftlik sahibi yaptı

MUŞ (AA) - Yahya Sezgin - Hollanda'da bir süre çalıştıktan sonra memleket hasretine dayanamayarak Muş'a dönen İsak Güngör, kurduğu çiftlikte Amerikan bronz hindisi ve Çin kazı yetiştiriciliği yapıyor.

12 yıl önce gittiği Hollanda'da inşaatlarda ve turizm şirketinde çalışan Güngör, daha sora kendi restoranını açarak işini geliştirmeye başladı.

Memleket ve aile hasretine dayanamayan Güngör, iki yıl önce Hollanda'daki bütün varlıklarını satarak Muş'a dönüş yaptı. Geçen yıl evlendiği eşiyle 3 ay önce 25 dönümlük arazi üzerine 500 metrekare kapalı alana çiftlik kuran Güngör, ilk etapta 2 bin Amerikan bronz hindisi ve bin Çin kazı civcivi satın alarak yetiştirmeye başladı.

"Kaz ciğeri ihraç etmek istiyorum"

Güngör, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlardan ve şehirden uzakta kendi işini yapmak istediğini, Hollanda'da imkanları iyi olmasına rağmen memleketine, ailesinin yanına kesin dönüş yaptığını söyledi.

Eşiyle çiftlik kurma hayalini gerçekleştirdiğini belirten Güngör, "3 ay önce Amerikan bronz hindisi ve Çin kazı çiftliği kurdum. İleride çiftliğime devlet destekli projeler hazırlayarak kaz ciğeri üretimi yaparak yurt dışına ihraç etmek istiyorum. Kaz ciğeri çok değerli. Lüks restoranlar ve otellerde çok tutulan bir ürün. Avrupa'daki otellerle irtibat halindeyim. İşlerimi büyüterek kaz ciğeri ihracatına başlamayı planlıyorum." dedi.

Hazırlayacağı projeyle devlet desteklerinden yararlanmayı ve 15 kişiyi istihdam etmeyi hedeflediğini dile getiren Güngör, çiftliğinin bölgede örnek olması için çaba gösterdiğini anlatarak, şunları dile getirdi:

"Hollanda'daki işim gereği çok iyi Arapça, Felemenkçe, Almanca ve İngilizce biliyorum. Şimdi kendi çiftliğimde kaz ve hindi çobanlığı yapıyorum ve hayatımdan çok memnunun. Gurbette iş temposundan ve insanlardan çok yorulduğum için kendimi doğada çok daha özgür hissediyorum."

Güngör, her gün hindi ve kazlarla 10 kilometre yürüdüğünü söyleyerek, "Beslediğim hindi ve kazlarla mutluyum." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
çobanHindiHollandaTürkiye
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