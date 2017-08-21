Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 20°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
108594
ALTIN
144.658
DOLAR
3.4937
STERLİN
4.4852
EURO
4.1109
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda...
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni geçmek
Engelli yüzücünün hedefi Manş Denizi'ni...
En fazla yerli golcü katkısı Trabzonspor'da
En fazla yerli golcü katkısı...
Türk eskrimine çağ atlatan 5 yıl
Türk eskrimine çağ atlatan 5...

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır" dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır" dedi.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 19:27
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız

ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümetin sunduğu son teklif ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin sunduğu teklifin talep ve beklentileri karşılamadığını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Biz gerçekleşmiş olan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak altı yıllık tecrübe göz önünde bulundurularak bunun üzerinde bir gerçeklikle masaya gelinsin istedik. Önce enflasyonu sonra da maaşı tahmin etmek durumunda kalan kamu görevlileri yerine, iki yıl öncesinden önümüzdeki dönemleri teklif etme zorunluluğu yerine, 'Gelin bu konuda uzlaşıyla mevcut gerçekleri dikkate alarak bir rakam ortaya koyalım' dedik. Bize bugün iletilen teklif ne yazık ki böyle bir imkanı sunmuyor."

"Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz"

Toplu görüşme süreci için belirlenen sürenin hala devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz. Puana da sahip olmak istiyoruz. Masayı müzakere aşamasından imza aşamasına taşımak için birlikte ter akıtmamız gereken önümüzdeki süreyi doğru oranlarla taçlandırmak için kullanmak durumundayız. Kamu İşveren Heyetinin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta net. Attıkları adım için teşekkür ediyoruz ama birkaç adım daha beklediğimizi bu vesileyle ifade ediyorum." dedi.

"Atılan imzalarla mutlu insanlar kitlesine 20 milyon insan katılmış olur"

Hedeflerinin kamu görevlilerinin hak ettiği maaş rakamlarını onların bordrolarına yansıtmak olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun için masaya yeni oranların gelmesi gerektiğini söyledi.

Toplu görüşme sürecinin hakem heyetine kalmasını istemediklerini ama hakem heyetine kalması halinde de geri adım atmayacaklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır. Atılan imzalarla huzurlu ve mutlu insanlar kitlesine doğrudan 5 milyon 100 bin, dolaylı olarak 20 milyon insan katılmış olur. Onun için önümüzde yeterli süre var. Bu anlamda ben Kamu İşveren Heyetinin elinden gelen bütün gayreti ortaya koymasını ve süreç dolmadan, süre tamamlanmadan bu noktada imzaya yakın bir adımla yeniden cümle kurmasını beklediğimizi ifade ediyorum."

Muhabir: Özcan Yıldırım

Anahtar Kelimeler:
Ekonomi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Çelebi, Hindistan'daki CSIA havalimanı için teklif verdi
Akbank'a
Akbank'a "Altın Stevie Ödülü"
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Şehit yakını ve gazilerin atamaları yapıldı
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Bir haftada 1 ton uyuşturucu ele geçirildi
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
Şükrü Kızılot hayatını kaybetti
THY bayramda ek sefer yapacak
THY bayramda ek sefer yapacak
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Astana'daki Suriye toplantısı ertelendi
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?
Öksüz'ün hangi hattı kullandığını ABD konsolosluğu nereden biliyordu?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim