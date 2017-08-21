Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız

ANKARA

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 ve 2019 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 4. dönem toplu görüşmeleri kapsamında hükümetin sunduğu son teklif ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Hükümetin sunduğu teklifin talep ve beklentileri karşılamadığını belirten Yalçın, şunları söyledi:

"Biz gerçekleşmiş olan enflasyon rakamlarının dikkate alınarak altı yıllık tecrübe göz önünde bulundurularak bunun üzerinde bir gerçeklikle masaya gelinsin istedik. Önce enflasyonu sonra da maaşı tahmin etmek durumunda kalan kamu görevlileri yerine, iki yıl öncesinden önümüzdeki dönemleri teklif etme zorunluluğu yerine, 'Gelin bu konuda uzlaşıyla mevcut gerçekleri dikkate alarak bir rakam ortaya koyalım' dedik. Bize bugün iletilen teklif ne yazık ki böyle bir imkanı sunmuyor."

"Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz"

Toplu görüşme süreci için belirlenen sürenin hala devam ettiğini vurgulayan Yalçın, "Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gereken zamana sahibiz. Puana da sahip olmak istiyoruz. Masayı müzakere aşamasından imza aşamasına taşımak için birlikte ter akıtmamız gereken önümüzdeki süreyi doğru oranlarla taçlandırmak için kullanmak durumundayız. Kamu İşveren Heyetinin bugün sunduğu teklife karşı bizim durduğumuz nokta net. Attıkları adım için teşekkür ediyoruz ama birkaç adım daha beklediğimizi bu vesileyle ifade ediyorum." dedi.

"Atılan imzalarla mutlu insanlar kitlesine 20 milyon insan katılmış olur"

Hedeflerinin kamu görevlilerinin hak ettiği maaş rakamlarını onların bordrolarına yansıtmak olduğunu vurgulayan Yalçın, bunun için masaya yeni oranların gelmesi gerektiğini söyledi.

Toplu görüşme sürecinin hakem heyetine kalmasını istemediklerini ama hakem heyetine kalması halinde de geri adım atmayacaklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Mevcut durum itibariyle müzakereye hazır ama imzaya uzağız. Adım atılır ve birkaç puan masaya sunulursa müzakere süreci biter. Karşılıklı olarak süreç imza ile mutabakata bağlanır. Atılan imzalarla huzurlu ve mutlu insanlar kitlesine doğrudan 5 milyon 100 bin, dolaylı olarak 20 milyon insan katılmış olur. Onun için önümüzde yeterli süre var. Bu anlamda ben Kamu İşveren Heyetinin elinden gelen bütün gayreti ortaya koymasını ve süreç dolmadan, süre tamamlanmadan bu noktada imzaya yakın bir adımla yeniden cümle kurmasını beklediğimizi ifade ediyorum."

Muhabir: Özcan Yıldırım