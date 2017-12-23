Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
111099
ALTIN
156.073
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.0861
EURO
4.5104
Süper Lig'de ilk yarının lideri Medipol Başakşehir
Süper Lig'de ilk yarının lideri...
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi çıkış yapan 11'inde
Talisca, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi...
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Trabzonspor, Karabükspor'la berabere kaldı
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Malatyaspor, Kayseri'de galip
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti getirdi
Ersan'ın 21 sayısı Hawks'a galibiyeti...

Merkel ve Macron'dan Ukrayna açıklaması

İki lider, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısı yaptı.

Merkel ve Macron'dan Ukrayna açıklaması

İki lider, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısı yaptı.

23 Aralık 2017 Cumartesi 16:44
Merkel ve Macron'dan Ukrayna açıklaması

BERLİN (AA) - Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'nın doğusunda ihtilaf içindeki taraflara imzaladıkları anlaşmaları uygulamaları çağrısında bulundu.

Merkel ve Macron, ortak açıklamada, Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygının bir ifadesi olarak Minsk Anlaşması’nın tümüyle uygulanması gerektiğini belirtti.

İhtilafın barışçıl çözümünden başka bir alternatifin bulunmadığına dikkat çeken iki lider, Ukrayna’nın doğusunda ateşkes ihlalerinin arttığına dikkati çekerek, bundan en fazla etkilenen halkın acılarının azalması için tarafların sorumluluklarını yerine getirmeleri ve imzaladıkları anlaşmaları en kısa zamanda uygulamaları çağrısı yaptı.

"Bu anlaşmanın ivedilikle uygulaması lazım"

Üçlü temas grubunda 380’e kadar tutuklunun değişimi konusunda varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını ifade eden liderler, "Bu anlaşmanın ivedilikle uygulaması lazım. Bu, Minsk Anlaşmasının uygulamasında bir kilometre taşı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Alman ve Fransız liderler, kırılgan güvenlik durumu göz önüne alındığında ateşkesin istikrarlı hale gelmesi için acil ve denetlenebilir adımların atılmasını istedi.

Ukraynalı ve Rus subaylarının yer aldığı Ortak Kontrol ve Koordinasyon Merkezi’nin (JCCC) ateşkes anlaşmalarında ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerine destek verilmesinde önemli rol oynadığına dikkati çeken Merkel ve Macron, Rus subaylarının yeniden JCCC’ye dönmelerini talep etti.

AGİT gözlemcilerinin görevine saygı duyulması gerektiğini de belirten iki lider, bölgedeki durumun yanı sıra tarafların taahhütlerini uygulamalarının dikkatli şekilde takip edileceğini kaydetti.

Muhabir: Erbil Başay

Anahtar Kelimeler:
Almanya Başbakanı Angela MerkelDünyaFransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronUkrayna
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Yargıtaydaki temyiz incelemeleri duruşmasız yapılabilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sudan'a geldi
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
Toyota ve Sakarya Üniversitesi ile iş birliği 2022'ye kadar uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
TSK'ya pilot alım süresi uzatıldı
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Başbakan Yıldırım: Yanlış hesap Kudüs'ten döndü
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
Ekmek tarifesi için Bakanlık görüşü alınacak
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
'Bu kadar uzun süreli OHAL'e ne gerek var?'
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor
Türkiye-Suriye sınırındaki modüler duvar çalışmaları sürüyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim