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18 Aralık 2016 Pazar 10:22

Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, polis eşliğinde geldiği belediye binasında yönetimi devraldı.

Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı
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Mersin Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı


Mersin'de merkez ilçe HDP'li Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atandı. İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, polis eşliğinde geldiği belediye binasında yönetimi devraldı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz hafta başında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan ve yakalama kararı ile aranan HDP'li Fazıl Türk'ün Belediye Başkanı olduğu Akdeniz Belediyesi'ne, İçişleri Bakanlığı tarafından kayyum atandı. Kayyum olarak atanan Akdeniz Kaymakamı Hamdi Bilge Aktaş, bugün polis eşliğinde geldiği belediye binasında, Başkanvekili Bedrettin Gündeş'ten yönetimi devraldı. Binada polisin aramaları sürerken, çevik kuvvet polisleri, zırhlı araç desteğinde çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Geçtiğimiz hafta başında, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP'li Akdeniz Belediye Başkanı Fazıl Türk'ün de bulunduğu 139 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bu kişilerden HDP Mersin İl Başkanı Sadun Doğan, İHD Mersin Şube Başkanı Ali Tanrıverdi, Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu ile ilçe başkanları, yöneticiler ve belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 94 kişi yakalanmıştı.
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Mersin Akdeniz Belediyesine
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