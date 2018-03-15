Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı, 11 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.
Muhabir: Hakan Can Şahin