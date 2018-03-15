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Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 13 ildeki 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 13 ildeki 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

15 Mart 2018 Perşembe 17:04
Mersin merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonu kapsamında ByLock kullandıkları belirlenen 12 kişi gözaltına alındı, 11 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine operasyon başlatan Mersin Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mersin, Çanakkale, Ağrı, Sakarya, İzmir, Hatay, Konya, Kahramanmaraş, Adana, Bursa, Diyarbakır, Antalya ve Aydın'da bulunan 12 şüpheliyi yakaladı.

Soruşturma kapsamında diğer 11 şüpheliyi yakalama çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Muhabir: Hakan Can Şahin

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Türkiye
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