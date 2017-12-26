Meşal'den Arap ve İslam dünyasına 'Kudüs övgüsü'

RABAT (AA) - Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, ABD'nin Kudüs kararına Arap ve İslam aleminin cesurca karşı çıktığını söyledi.

Fas'taki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (PJD) davetlisi olarak başkent Rabat'a gelen Meşal, PJD Genel Merkezinde gazetecilerle bir araya geldi.

Meşal, burada yaptığı açıklamada, "ABD'nin Kudüs kararının ardından İslam alemi bu karara cesurca karşı çıktı. Fas da bu ülkelerden biri olarak karar karşısındaki tepkisini cesurca gösterdi." dedi.

Fas ziyaretine ilişkin de açıklamalarda bulunan Meşal, şunları kaydetti:

"Fas'a bu ikinci ziyaretim. Bu son ziyaretim PJD tarafından organize edildi. Başbakan Sadeddin el-Osmani'nin davetlisi olarak Fas'a geldik. Fas Kralı 6. Muhammed'in de ziyaretimizden dolayı memnun olduğunu duyduk. Bize ülke olarak tüm kapılarını açtığı için teşekkür ediyoruz. Ziyaretimiz süresince pek çok siyasi parti ve kurum yetkilisiyle bir araya geleceğimizi umuyorum."

Muhabir: Mehmet Akif Turan