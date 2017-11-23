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Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasağı

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı bildirildi.

Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasağı

Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacağı bildirildi.

23 Kasım 2017 Perşembe 12:38
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de fotoğraf ve video yasağı

ANKARA (AA) - Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM), Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki fotoğraf ve video yasağına ilişkin, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." açıklamasında bulundu.

BYEGM'den yapılan yazılı açıklamada, 12 Kasım 2017'de Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca, Mekke'deki Mescid-i Haram ve Medine'deki Mescid-i Nebevi içinde ve bu ibadethanelerin yerleşkesine ait açık ile kapalı alanlarda fotoğraf ve video çekimine yasak getirildiği belirtildi.

Yasağın her ne suret ve amaçla olursa olsun tüm ziyaretçiler yanında medya temsilcilerini de kapsadığı kaydedilen açıklamada, bu tedbirin kutsal mekanları koruma amacıyla alındığı vurgulandı.

Açıklamada, bu nedenle ilgili ülkelerin de ziyaretçilere gerekli bilgilendirmeyi yapmasının talep edildiği bildirildi.

Fotoğraf ve görüntü kaydeden cihazların yaygınlaşmasıyla, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de ziyaretçilerin geldikleri ülkelerin bayraklarının havaya kaldırılması, bu şekilde hatıra fotoğrafı çekilmesi ve konuşmalarla, ibadet yapan cemaatin rahatsız edildiği belirtilen açıklamada, ziyaretçilerden de "kendilerine daha önce bu konuda uyarı yapılmadığı" bilgisinin geldiği ifade edildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığınca ibadetlerin daha sağlıklı şekilde yerine getirilebilmesi için yürürlüğe konulan yasağa aykırı davranılması durumunda, fotoğraf ve video tespitine yarayan aletlere el konulacak, yasal işlem yapılacak." bilgisi verildi.

Anahtar Kelimeler:
Basın Yayın Ve Enformasyon Genel MüdürlüğüBYEGMMescid-i NebeviSuudi Arabistan Krallığı Dışişleri Bakanlığı
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