İç Anadolu bölgesi için Meteoroloji uyardı, ancak yağmur daha erken geldi. Ankara, Kütahya ve Eskişehir için kritik uyarı var.

Meteoroloji bu kez geç kaldı: Ankara, Kütahya ve Eskişehir için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Eskişehir, Kütahya ve Ankara çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/metrekare) sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışın beklendiğini ve yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olacağını açıkladı.Kütahya'da ise belirli aralıklarla sağanak halinde yağan yağmur sokak ve caddeleri göle dönüştürdü.Öğleden sonra başlayan yağmur yağışı kent merkezinde etkili oldu. Sokak ve caddelerin göle dönüştüğü Kütahya'da çok sayıda evin zemin ve bodrum katları yağmur suları ile doldu. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasının bodrum katını da sel suları bastı. Belediye İtfaiye ekipleri sokak ve caddeler ile bodrum katlardaki suların tahliyesi için çalışma yaptı.