Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, İstanbul'da öğleden sonra sağanak yağış bekleniyor.Hava sıcaklığının Ege ile Marmara’da 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve güneydoğu, güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege ile Batı Akdeniz’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 17İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı 18İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor) 16Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 20Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu 21Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor) 16 Samsun: Parçalı ve az bulutlu 19Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 19Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 7Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 18