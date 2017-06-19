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19 Haziran 2017 Pazartesi 01:30

Meteoroloji Marmara ve İstanbul'u uyardı 

Meteoroloji Marmara bölgesi ile Marmara'nın doğu bölgelerini kuvvetli yağmur için uyardı.

Meteoroloji Marmara ve İstanbul'u uyardı 
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Son hava tahminleri; Meteoroloji Marmara ve İstanbul'u uyardı 

Bugün hava nasıl olacak, Kuvvetli yağış geliyor, Meteoroloji İstanbul ve çevresi ile Marmara bölgesini böyle uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için yaptığı tahminlerde bayram tatili için yola çıkacakları uyardı. İstanbul'da ve Marmara'nın doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklendiği bildirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kuzeybatı kesimlerinde halen devam eden yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı belirtildi.

Yağışların, yarın akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu yakasında çok kuvvetli ve şiddetli, İstanbul'un Avrupa yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli olmasının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksama, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.
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