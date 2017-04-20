Meteoroloji uyardı,sıcaklık 12 derece düşüyor

Meteroloji İstanbulluları uyardı.İstanbul’da 21 derece seyreden hava sıcaklığının öğle saatlerinden itibaren 12 derece birden düşeceği ve sağanak yağış olacağını bildirdi.Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Sivas, Tokat, Bingöl ve muş çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney yönlerden, Marmara'da zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ve İç Anadolu'da kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek.Sağanak yağış, soğuk hava ve fırtına... Meteoroloji'nin son hava durumu raporu şaşırttı. bugünden itibaren tüm yurtta sıcaklıklar 12 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşüyor.Meteorolojinin sitesinde yayınlanan açıklamada bugünden itibaren yurdun kuzeybatı bölgelerden başlayarak yağışlı havanın, ardından ise serin havanın etkisine gireceği duyuruldu. Hava sıcaklıklarının Cuma günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak hafta sonunda yurdun kuzey, iç ve batı bölgelerinde hissedilir olmak üzere (6-12 derece) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği bildirildi.İllere göre hava tahmini: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde sağanak yağışlı 21.: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21.: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23.: Parçalı, yer yer çok bulutlu 23.: Parçalı, yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19.: Parçalı ve çok bulutlu 20.: Parçalı ve çok bulutlu 20.: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 14.: Parçalı ve çok bulutlu, Sabah saatlerinde sisli, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 21.