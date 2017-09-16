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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Meteorolojiden alınan bilgiye göre, Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

16 Eylül 2017 Cumartesi 10:28
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

ERZURUM (AA) - Erzurum, Kars, Ağrı ve Ardahan çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan'da 7, Kars'ta 9, Erzurum'da 12, Ağrı'da 14, Erzincan'da 15, Iğdır ve Tunceli'de 17 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Tunceli'de 37, Erzincan'da 35, Iğdır'da 33, Ağrı, Erzurum, Kars ve Ardahan'da 28 derece olması bekleniyor.

Muhabir: Muhammet Mutaf

Anahtar Kelimeler:
MeteorolojiSağanakTürkiyeYağış
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