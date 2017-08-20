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Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta'da öğle saatlerinden itibaren sağanak bekleniyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 10:01
Meteorolojiden 4 il için sağanak uyarısı

ANTALYA (AA) - Antalya, Muğla, Burdur ve Isparta için öğle saatlerinden itibaren sağanak uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Öğle saatlerinde başlaması beklenen sağanak, yarın öğleden sonra Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde zaman zaman kuvvetli olacak.

Sahil kesimlerde hava sıcaklığı 1-2 derece azalacak, iç kesimlerde ise 1-2 derece artacak.

Rüzgar, güney ve batıdan hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış alan yerlerde yer yer kuvvetli esecek. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre civarında olacak.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncuoğlu

Anahtar Kelimeler:
Antalya MeteorolojiSağanakTürkiye
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