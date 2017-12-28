Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
113075
ALTIN
158.380
DOLAR
3.8094
STERLİN
5.1240
EURO
4.5466
Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor
Cenk Tosun Everton'a transfer oluyor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Fenerbahçe 2-0 İstanbulspor
Futbol sahalarının en golcü prensi: Harry Kane
Futbol sahalarının en golcü prensi:...
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Beşiktaş kupada Osmanlıspor'u konuk edecek
Süper Lig'de en çok Palabıyık ve Aydınus düdük çaldı
Süper Lig'de en çok Palabıyık...

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don beklendiğini duyurdu.

Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'da buzlanma ve don beklendiğini duyurdu.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:49
Meteorolojiden 5 il için buzlanma ve don uyarısı

MALATYA (AA) - Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de hava, yarın sabaha kadar parçalı bulutlu geçecek. Bölgede gece ve sabah saatlerinde havanın yer yer sisli ve puslu olması öngörülüyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.

Vatandaşlar ile ilgililere, gece ve sabah saatlerinde beklenen buzlanma ve don olayı nedeniyle ulaşımda yaşanması muhtemel aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulunuldu.

Muhabir: Emrah Gökmen

Anahtar Kelimeler:
BuzlanmaDon UyarısıMeteorolojiTürkiyeUyarı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak
THY'den çocuk yolcularına doğal oyuncak
Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
Hacettepe Üniversitesi'nde FETÖ operasyonu: 23 gözaltı kararı
Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakılacak
Myanmar'da gözaltına alınan TRT World ekibi serbest bırakılacak
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Trump'a destek
ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan Trump'a destek
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Kudüs direnişinin sembol ismi Cuneydi ailesine kavuştu
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
Trafik levhasına çarpan motorsiklet sürücüsü feci şekilde can verdi
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
İsrail, Filistinli kadın vekilin tutukluluk süresini 6 ay uzattı
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız
Ekonomi Bakanı Zeybekci: Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim